"Дать прогноз нельзя": в ЕС усомнились, сможет ли Украина освободить всю территорию

Главы комитета Евросоюза по военным делам Роберт Бригер отметил, что количество бригад, имеющихся в распоряжении Киева для наступления, "невелико", поэтому гарантировать скорую победу и восстановление целостности Украины пока нельзя.

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Россия способна продолжить ведение военных действий на территории Украины в течение продолжительного периода времени. Из-за этого сложно предсказать, можно ли на данный момент гарантировать восстановление полной независимости Украины с использованием имеющихся ресурсов. Об этом заявил глава комитета ЕС по военным делам генерал Роберт Бригер, передает издание DW

"Я бы также с осторожностью отнесся к прогнозам прорыва украинских войск через российские линии обороны. Хотелось бы, чтобы эта война закончилась военным успехом Украины, но дать такой прогноз нельзя", — отметил он.

По утверждению высокопоставленного военного специалиста, число бригад, которыми Киев располагает для проведения наступательных операций, является "недостаточным".

В то же время он подчеркнул, что противники получили "несколько месяцев на формирование плотных и тщательно укрепленных линий обороны", что предоставляет России возможность продолжить военные действия на украинской территории "вплоть до длительных сроков".

"К тому же Россия обладает огромной массой оружия и гигантскими потенциальными резервами личного состава", − резюмировал Бригер.

Напомним, что в ISW отметили успехи Украины под Работино: украинская группа контрнаступления приближается ко второй линии российской обороны.

Также сообщалось, что накануне, 22 августа, американские военные исследователи отмечали, что у ВСУ есть возможность пройти минные поля. В Генштабе ВСУ, в свою очередь, отметили, что украинские защитники продвигаются в направлении Мелитополя.