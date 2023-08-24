"Дати прогноз не можна": у ЄС засумнівалися, чи зможе Україна звільнити всю територію

Голова комітету Євросоюзу з військових справ Роберт Брігер зазначив, що кількість бригад, наявних у розпорядженні Києва для наступу, "невелика", тому гарантувати швидку перемогу і відновлення цілісності України поки не можна.

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Росія здатна продовжити ведення військових дій на території України протягом тривалого періоду часу. Через це складно передбачити, чи можна на даний момент гарантувати відновлення повної незалежності України з використанням наявних ресурсів. Про це заявив голова комітету ЄС з військових справ генерал Роберт Брігер, передає видання DW

"Я б також з обережністю поставився до прогнозів прориву українських військ через російські лінії оборони. Хотілося б, щоб ця війна закінчилася військовим успіхом України, але дати такий прогноз не можна", — зазначив він.

За твердженням високопоставленого військового фахівця, кількість бригад, якими Київ володіє для проведення наступальних операцій, є "недостатньою".

Водночас він наголосив, що противники отримали "кілька місяців на формування щільних і ретельно укріплених ліній оборони", що надає Росії можливість продовжити військові дії на українській території "аж до тривалих термінів".

"До того ж Росія володіє величезною масою зброї і гігантськими потенційними резервами особового складу", — резюмував Брігер.

Нагадаємо, що в ISW відзначили успіхи України під Работиним: українська група контрнаступу наближається до другої лінії російської оборони.

Також повідомлялося, що напередодні, 22 серпня, американські військові дослідники зазначали, що у ЗСУ є можливість пройти мінні поля. У Генштабі ЗСУ, зі свого боку, зазначили, що українські захисники просуваються в напрямку Мелітополя.