Двойная защита. Стратегия Японии в противостоянии северокорейской ядерной и ракетной угрозе

Японская стратегия в начале 2000-х была передовой — о перемещении баллистических ракет КНДР было известно все. Однако сейчас ситуация изменилась, кораблей с ПВО Aegis недостаточно, еще более опасной ситуация будет вслучае вторженния КНР на Тайвань.

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31 мая 2023 года (около 6:30 утра по японскому стандартному времени) Северная Корея запустила свой спутник. Она объявила о запуске заранее, что побудило японское правительство заблаговременно развернуть эсминцы Aegis, предназначенные для обнаружения и отслеживания баллистических ракет и их перехвата в случае возникновения угрозы или приземления на территории Японии. Когда в 2003 году японское правительство приняло решение о приобретении средств перехвата баллистических ракет, концепция ПРО предполагала, что о запуске будет сообщено заранее или будут получены явные признаки запуска, как в данном случае. За 20 лет ситуация в Азии сильно изменилась.

Фокус перевел статью Токухиро Икеды о том, в чем состоит стратегия Японии для противостоянию угрозы Северной Кореи.

По мере развития баллистических ракет Северной Кореи меняются частота и форма пусков и типы ракет. Японскому руководству также приходится учитывать развитие гиперзвуковых глиссадных аппаратов и крылатых ракет. Северная Корея также разрабатывает ядерное оружие: в 2017 году она провела шестое ядерное испытание, а в ближайшие несколько лет ожидается седьмое.

Северная Корея также разрабатывает ядерное оружие: в 2017 году она провела шестое ядерное испытание, а в ближайшие несколько лет ожидается седьмое Фото: DW

Для защиты территории Японии от нападения правительство первоначально планировало создать систему противоракетной обороны Aegis Ashore, которая должна была защищать всю Японию от северокорейских баллистических ракет 24 часа в сутки 365 дней в году. Однако закупки были отменены, и теперь японское правительство отвечает на ядерные и ракетные разработки Северной Кореи концепцией, в центре которой находятся эсминцы Aegis. Начиная с 2007 года эти корабли последовательно модернизируются и оснащаются средствами противоракетной обороны. В настоящее время в распоряжении Японии восемь кораблей, способных противостоять баллистическим ракетам.

Японское правительство уже пересматривает свой традиционный подход к ПРО, принимая решение о закупке и разработке ракет большей дальности для противодействия ударам. На основании решения о создании потенциала противодействия удару и трех документов по безопасности, подготовленных японским правительством в конце 2022 года, оно теперь будет осуществлять не только сдерживание путем отрицания, но и получит возможность отвечать на северокорейскую ракетную угрозу.

Решение о внедрении системы Aegis Ashore

Когда в 2003 году японское правительство впервые приняло решение о создании ПРО, у руководства страны было преимущество времени: было известно, "когда, откуда и какого типа" северокорейские ракеты будут запущены. Например, как только вблизи северокорейской пусковой площадки была установлена и заправлена топливом ракетная установка, японское руководство знало, что Северная Корея запустит эту ракету в течение нескольких дней. Кроме того, единственными ракетами, представлявшими угрозу для Японии, были "Нодон" и "Тэподон", которые в то время находились на стадии разработки.

По мере развития ракетного потенциала Северной Кореи были разработаны мобильные баллистические ракеты, которые можно было запускать не с пусковых площадок, а из других мест. Это усложнило отслеживание северокорейских ракет и развертывание оборонительных систем. В 2012 году, когда я был командующим Эскортными силами флота, для противодействия северокорейским баллистическим ракетам нам пришлось развернуть эсминцы Aegis более чем на 70 дней. С 2016 года Северная Корея запускает более 30 баллистических ракет в год, что привело к увеличению дальности полета, повышению способности к массированному удару, улучшению способности к внезапному нападению и более разнообразным способам запуска. В результате японским эсминцам Aegis приходится непрерывно выполнять задачи в течение еще более длительного времени.

Японская концепция ПРО предусматривает "защиту всей территории Японии с помощью систем ПРО Aegis и развертывание PAC-3 для двойной защиты в ключевых районах, таких как столичный округ Токио" Фото: militaryarms

Японская концепция ПРО предусматривает "защиту всей территории Японии с помощью систем ПРО Aegis и развертывание PAC-3 для двойной защиты в ключевых районах, таких как столичный округ Токио". Это довольно трудно реализовать с помощью системы Aegis, которая выполняет свои задачи в море.

В декабре 2017 года правительство Японии приняло решение о развертывании двух подразделений Aegis Ashore наземного базирования для долгосрочного поддержания системы противоракетной обороны в режиме 24/7, 365 дней в году без перерывов. Затем правительство начало координацию действий на местах по развертыванию Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, выходящих к Японскому морю, для защиты всей Японии. По моему опыту, такая координация оказалась излишне сложной, и, хотя оборудование для Aegis Ashore было закуплено, место его развертывания определить не удалось. В июне 2020 года, через два с половиной года после принятия решения о развертывании Aegis Ashore, правительство Японии приостановило этот проект.

Альтернативный план развертывания Aegis Ashore

Когда правительство Японии приняло решение о приостановке развертывания Aegis Ashore в июне 2020 года, премьер-министр Синдзо Абэ заявил: "Что мы должны сделать для укрепления наших возможностей сдерживания и реагирования? Мы тщательно обсудим, какой должна быть наша стратегия безопасности, твердо определим новое направление и незамедлительно воплотим его в жизнь". Таким образом, Абэ выдвинул идею пересмотра самой стратегии безопасности Японии, включая ПРО, и правительство начало искать альтернативы Aegis Ashore. В результате было принято решение о строительстве двух кораблей, оснащенных системой Aegis, которые должны заменить Aegis Ashore в декабре 2020 года. Однако невозможно реализовать задачу ПРО по защите всей Японии от баллистических ракет 24 часа в сутки 365 дней в году с помощью двух эсминцев Aegis, развернутых в море. Следовательно, оперативная потребность в эсминцах, оснащенных системой Aegis, в качестве замены Aegis Ashore не может быть определена. Спустя более чем два года после приостановки развертывания Aegis Ashore в бюджете на 2023 финансовый год наконец-то были запрошены ассигнования на строительство кораблей, оснащенных системой Aegis.

Aegis Ashore в наземной версии

Три документа о безопасности

С момента принятия решения о развертывании системы Aegis Ashore до приостановки ее развертывания и принятия решения о ее замене прошло шесть долгих лет. Пока нет четких указаний на то, как японское правительство намерено реагировать на угрозу со стороны северокорейских баллистических ракет. В конце прошлого года японское правительство подготовило три документа, связанных с безопасностью (Стратегия национальной безопасности, Стратегия национальной обороны и План наращивания оборонного потенциала). Премьер-министр Фумио Кисида охарактеризовал эти документы как "серьезные изменения в политике Японии в области безопасности со времен Второй мировой войны". Среди основных сдвигов – значительное увеличение оборонного бюджета (с 1% до 2% ВВП к 2027 году) и сохранение потенциала контрудара.

Что касается противоракетной обороны, то в "Белой книге по обороне" говорится: "Кабинет министров принял решение заменить Aegis Ashore двумя кораблями Aegis System Equipped Vessels". В трех документах не говорится о замене Aegis Ashore. Однако в них упомянуто, что новые корабли, оснащенные системой Aegis, будут построены для повышения интегрированного потенциала противовоздушной и противоракетной обороны. Таким образом, Япония переосмысливает свой традиционный подход к ПРО.

Новизна заключается в том, что в трех документах по безопасности четко прописаны чрезвычайные меры и решение иметь потенциал для нанесения контрудара. Существует два способа сдерживания северокорейского ракетного нападения: сдерживание путем отрицания, предполагающее наращивание потенциала ПРО, и сдерживание путем наказания, требующее наличия потенциала для нанесения контрудара. В Стратегии национальной безопасности говорится, что "если Япония продолжит полагаться исключительно на ПРО, то ей будет все труднее полностью справиться с ракетными угрозами с помощью одной лишь существующей сети ПРО". Поэтому, согласно новой стратегии, "японским вооруженным силам необходим потенциал контрудара, который в случае ракетных атак противника позволит Японии нанести эффективные контрудары, чтобы предотвратить дальнейшие атаки". В то же время японские войска должны защищать остров от подлетающих ракет с помощью сети противоракетной обороны.

В прошлом Япония использовала только сдерживание отрицанием и оставляла наказание на усмотрение американских военных. Теперь Япония сможет использовать наказание по своему усмотрению

В прошлом Япония использовала только сдерживание отрицанием и оставляла наказание на усмотрение американских военных. Теперь Япония сможет использовать наказание по своему усмотрению. Таким образом, ответ на запуск ракет Северной Кореей в мирное время должен основываться на потенциале противоракетной обороны для их перехвата, а также на потенциале контрудара, чтобы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации. Что касается интегрированного потенциала ПВО-ПРО, то в Стратегии национальной обороны говорится: "Ракетные атаки будут сначала перехватываться системами противоракетной обороны. Затем будет использована возможность нанесения эффективного контрудара по территории противника. Имея возможность нанести ответный удар, Япония будет сдерживать пуск ракеты противника, облегчая ее перехват, что в сочетании с противоракетной обороной будет сдерживать и сами ракетные атаки".

Новые корабли, оснащенные системой Aegis, будут разработаны к 2027 финансовому году в качестве потенциала для этой цели. Таким образом, новые эсминцы Aegis описываются как функция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, а не как замена Aegis Ashore. Морские силы самообороны, как я полагаю, пытаются разработать систему подготовки к чрезвычайным ситуациям, включая новые корабли, оснащенные Aegis. Кроме того, в плане наращивания оборонного потенциала указывается цель создания через десять лет флота эсминцев Aegis численностью 12 единиц. К восьми существующим эсминцам Aegis добавятся еще четыре корабля, оснащенных системой Aegis, два из которых будут новыми.

Оперативная концепция флота из 12 эсминцев Aegis

Как отмечалось выше, три документа Японии, касающиеся безопасности, указывают на то, что новые эсминцы Aegis не являются заменой Aegis Ashore. Кроме того, исходя из моего опыта, не представляется возможным развернуть два новых эсминца Aegis в двух разных местах 24 часа в сутки 365 дней в году в мирное время. Поэтому японскому правительству придется изменить концепцию противоракетной обороны. В частности, эсминцы Aegis Морских сил самообороны больше не будут постоянно развертываться в мирное время для подготовки к запуску северокорейской баллистической ракеты. Их будут развертывать в зависимости от ситуации, с учетом эффекта сдерживания за счет возможности нанесения контрудара. В частности, для защиты всей Японии будут задействованы два корабля Aegis, для защиты столичного региона Токио – один эсминец Aegis, а иногда и вообще ни одного.

В экстренных ситуациях, например, при вторжении Китая на Тайвань, может потребоваться постоянное развертывание кораблей Aegis в двух районах для подготовки к ракетной атаке со стороны Северной Кореи

В Стратегии национальной обороны говорится, что в качестве меры по обеспечению устойчивости и живучести в кратчайшие сроки будет создана система, позволяющая привести в рабочее состояние все эсминцы Aegis, за исключением тех, которые находятся в ремонте. Если 25% эсминцев Aegis будут ремонтироваться, то в строй можно будет ввести примерно девять эсминцев Aegis. При наличии девяти эсминцев Aegis в боеготовом состоянии можно будет постоянно развертывать корабли в двух районах для защиты всей Японии в чрезвычайной ситуации. В экстренных ситуациях, например, при вторжении Китая на Тайвань, может потребоваться постоянное развертывание кораблей Aegis в двух районах для подготовки к ракетной атаке со стороны Северной Кореи. В этом случае два корабля Aegis могут быть развернуты на короткий период времени для реагирования на ракетные атаки Северной Кореи, а остальные семь кораблей Aegis могут быть направлены на выполнение других задач, связанных с чрезвычайными ситуациями на Тайване.

Заключение

С момента принятия правительством Японии решения о создании системы ПРО прошло почти 20 лет. За это время Северная Корея значительно усовершенствовала свой ядерный и ракетный потенциал. Предполагалось, что система Aegis Ashore защитит всю Японию от северокорейских баллистических ракет, но пока неясно, смогут ли новые корабли, оснащенные системой Aegis, сделать то же самое. В конце 2022 года японское правительство подготовило три документа, касающихся безопасности, и сместило акцент с реагирования "в мирное время и в серой зоне" на "реагирование в чрезвычайных ситуациях", увеличило оборонный бюджет с 1% до 2% ВВП и приобрело потенциал для нанесения контрудара. На основе этих решений Япония теперь будет осуществлять не только сдерживание путем отрицания, но и сдерживание путем наказания. В связи с таким серьезным изменением политики Японии в области безопасности концепция ПРО, вероятно, претерпит значительные изменения, и страна больше не будет брать на себя обязательства по поддержанию непрерывной, круглосуточно работающей системы ПРО в долгосрочной перспективе.

Об авторе

Токухиро Икеда – директор Института национальной безопасности компании Fujitsu Defense & National Security Limited, бывший вице-адмирал Морских сил самообороны Японии, старший научный сотрудник Азиатского центра Гарвардского университета (2021-2023 гг.).