Выборы в Украине в 2024 году должны состояться несмотря на войну, – сенатор США

По словам Линдси Грэма, американцы пристально следят за оружием и средствами, которые передают Украине. И следующим шагом в становлении демократии должны стать выборы.

Related video

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм высказал мнение о том, что даже при текущем российском вторжении, в следующем году в Украине должны состояться выборы. Об этом сообщил Линдси Грэм на пресс-конференции в Киеве, передает Радио Свобода.

"Мое сегодняшнее послание к президенту: я поражен тем, что сделали вы и ваша страна, ее люди. Мы продолжим бороться, чтобы вам поступало оружие, чтобы вы могли выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Но также вы должны делать два дела одновременно. В следующем году в Украине должны состояться выборы", – сказал Грэм.

Грэм утверждает, что независимо от российского вторжения, выборы в Украине должны состояться.

"Я хочу, чтобы в этой стране состоялись свободные и честные выборы, даже во время нападения на нее. Американский народ должен знать, что Украина изменилась. В прошлом это была очень коррумпированная страна", – сказал он.

По мнению Грэма, в настоящее время американская сторона тщательно контролирует поставки оружия и ресурсов, передаваемых Украине. Следующим важным этапом в укреплении демократических процессов, по его мнению, должны стать выборы.

"Мы следим за каждым долларом, за каждой единицей оружия. Мы продолжаем делать свой вклад. И я доволен тем, что украинцы не наживаются на американском народе. Они помогают американскому народу. И я считаю, что Украине пора сделать следующий шаг в становлении демократии, а именно – провести выборы в 2024 году", – подытожил американский сенатор.

Следующие президентские выборы должны были бы состояться в 2024 году, но во время военного положения выборы не проводятся.

Напомним, что центральная избирательная комиссия утвердила объем расходов на выборы президента и народных депутатов в 2024 году. Ориентировочная сумма может составить 9,5 млрд.