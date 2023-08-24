Вибори в Україні 2024 року мають відбутися попри війну, — сенатор США

За словами Ліндсі Грема, американці пильно стежать за зброєю та засобами, які передають Україні. І наступним кроком у становленні демократії мають стати вибори.

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Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем висловив думку про те, що навіть за поточного російського вторгнення, наступного року в Україні мають відбутися вибори. Про це повідомив Ліндсі Грем на прес-конференції в Києві, передає Радіо Свобода.

"Моє сьогоднішнє послання до президента: я вражений тим, що зробили ви і ваша країна, її люди. Ми продовжимо боротися, щоб вам надходила зброя, щоб ви могли виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти. Але також ви повинні робити дві справи одночасно. Наступного року в Україні мають відбутися вибори", — сказав Грем.

Грем стверджує, що незалежно від російського вторгнення, вибори в Україні мають відбутися.

"Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї. Американський народ має знати, що Україна змінилася. У минулому це була дуже корумпована країна", — сказав він.

На думку Грема, нині американська сторона ретельно контролює постачання зброї та ресурсів, що передаються Україні. Наступним важливим етапом у зміцненні демократичних процесів, на його думку, мають стати вибори.

"Ми стежимо за кожним доларом, за кожною одиницею зброї. Ми продовжуємо робити свій внесок. І я задоволений тим, що українці не наживаються на американському народі. Вони допомагають американському народу. І я вважаю, що Україні час зробити наступний крок у становленні демократії, а саме — провести вибори у 2024 році", — підсумував американський сенатор.

Наступні президентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться.

Нагадаємо, що центральна виборча комісія затвердила обсяг видатків на вибори президента і народних депутатів у 2024 році. Орієнтовна сума може становити 9,5 млрд.