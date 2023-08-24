Герой роспропаганды: ВСУ взяли в плен 19-летнего солдата РФ, который захватил Bradley (видео)

Оккупант, по всей видимости, думал, что его расстреляют и заявил, что ему всего 19 лет. Однако бойцы ВСУ пообещали, что не тронут его.

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Украинские защитники взяли в плен российского военного, который ранее заявлял о захвате БМП Bradley. Соответствующее видео 24 августа опубликовал Telegram-канал "Николаевский Ванек", который ведет представитель Сил обороны Украины.

На видео захваченный оккупант испуганным голосом сообщает, что ему 19 лет, на что украинские военные ответили, что с ним все будет хорошо.

Что известно о захвате Bradley

12 июля российские СМИ, и в частности Telegram-канал российского пропагандистского медиа RT, публиковали видео на котором российские оккупанты утверждали, что захватили украинскую БМП Bradley американского производства.

При этом место и время снятых кадров не уточнялось. На видео лишь упоминалось, что к этому причастен отряд "Керчь".

Напомним, 31 июля бойцы объединенной бригады "Лють", которая входит в состав "Гвардии наступления", успешно окружили позиции вражеских сил и сумели захватить в плен пятерых захватчиков.

Ранее, 26 июля, сообщалось, что в Старомайорском Донецкой области группа Сил Специальных Операций (ССО) взяла в плен десантников из 247-го парашютно-десантного полка РФ.