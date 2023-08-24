Герой роспропаганди: ЗСУ взяли в полон 19-річного солдата РФ, який захопив Bradley (відео)

Окупант, судячи з усього, думав, що його розстріляють і заявив, що йому лише 19 років. Однак бійці ЗСУ пообіцяли, що не чіпатимуть його.

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Українські захисники взяли в полон російського військового, який раніше заявляв про захоплення БМП Bradley. Відповідне відео 24 серпня опублікував Telegram-канал "Николаевский Ванек", який веде представник Сил оборони України.

На відео захоплений окупант переляканим голосом повідомляє, що йому 19 років, на що українські військові відповіли, що з ним усе буде добре.

Що відомо про захоплення Bradley

12 липня російські ЗМІ, і зокрема Telegram-канал російського пропагандистського медіа RT, публікували відео, на якому російські окупанти стверджували, що захопили українську БМП Bradley американського виробництва.

При цьому місце і час знятих кадрів не уточнювали. На відео лише згадувалося, що до цього причетний загін "Керч".

Нагадаємо, 31 липня бійці об'єднаної бригади "Лють", яка входить до складу "Гвардії наступу", успішно оточили позиції ворожих сил і зуміли захопити в полон п'ятьох загарбників.

Раніше, 26 липня, повідомлялося, що у Старомайорському Донецької області група Сил Спеціальних Операцій (ССО) взяла в полон десантників із 247-го парашутно-десантного полку РФ.