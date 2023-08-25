"Второго шанса не будет": росСМИ разнесли фейк, что командир "Азова" снова в плену (фото)

Авторство материала принадлежит так называемому "военкору" РФ Семену Пегову. Украинская сторона уже опровергла этот фейк российской пропаганды и предоставила несколько доказательств.

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Российские пропагандисты заявили о том, что командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко после возвращения на фронт якобы повторно попал в плен. В Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций (Spravdi) опровергли этот фейк.

Эту новость разместили на сайте с названием "Антимайдан" еще 20 августа. В материале автор утверждает, что произошло это якобы в районе населенного пункта Малая Таволжанка во время наступления российских оккупантов.

"Был повторно взят в плен командир полка "Азов" Денис Прокопенко, тот самый что отдавал чудовищные приказы , второй раз уб**дку не повезло. В данный момент наши парни максимально жестко допрашивают нациста, второго шанса предоставлено ему не будет", — отметил так называемый "военкор" Семен Пегов.

Позже он предложил перейти читателям в его социальные сети, где он якобы поделился кадрами с допроса, однако там ничего не было опубликовано.

Денис "Редис" Прокопенко вновь попал в плен: опровержение

В Центре стратегических коммуникаций сразу отметили, что новость не соответствует действительности и есть кучу подтверждений этому.

В первую очередь пропагандисты попались на названии поселка, где им якобы удалось взять в плен украинского военного.

Населенного пункта Малая Таволжанка не существует и единственное место, которое созвучно этому названию — Таволжанка. Находится село в Купянском районе Харьковской области.

"Также отметим, что 23 августа на официальных каналах коммуникации "Азова" выложена свежая фотография с Прокопенко, посвященная Дню Государственного флага Украины", — подытожили в Spravdi.

Россияне заявили о взятии в плен Дениса Прокопенко, но в Украине выпустили опровержение Фото: Spravdi

Напомним, 17 августа в Национальной гвардии Украины заявили, что бойцы полка "Азов" вернулись на фронт. По данным командования НГУ, военнослужащие после возвращения на поле боя имеют успехи в районе Серебрянского лесничества Луганской области.