"Другого шансу не буде": росЗМІ рознесли фейк, що командир "Азова" знову в полоні (фото)

Авторство матеріалу належить так званому "воєнкору" РФ Семену Пегову. Українська сторона вже спростувала цей фейк російської пропаганди і надала кілька доказів.

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Російські пропагандисти заявили про те, що командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко після повернення на фронт нібито повторно потрапив у полон. У Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій (Spravdi) спростували цей фейк.

Цю новину розмістили на сайті з назвою "Антимайдан" ще 20 серпня. У матеріалі автор стверджує, що сталося це нібито в районі населеного пункту Мала Таволжанка під час наступу російських окупантів.

"Було повторно взято в полон командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, той самий, що віддавав жахливі накази, вдруге уб**дку не пощастило. Наразі наші хлопці максимально жорстко допитують нациста, другого шансу надано йому не буде", — зазначив так званий "воєнкор" Семен Пегов.

Пізніше він запропонував перейти читачам у його соціальні мережі, де він нібито поділився кадрами з допиту, однак там нічого не було опубліковано.

Денис "Редіс" Прокопенко знову потрапив у полон: спростування

У Центрі стратегічних комунікацій одразу зазначили, що новина не відповідає дійсності і є купу підтверджень цьому.

Насамперед пропагандисти попалися на назві селища, де їм нібито вдалося взяти в полон українського військового.

Населеного пункту Мала Таволжанка не існує і єдине місце, що співзвучне цій назві — Таволжанка. Знаходиться село в Куп'янському районі Харківської області.

"Також зазначимо, що 23 серпня на офіційних каналах комунікації "Азова" викладено свіжу фотографію з Прокопенком, присвячену Дню Державного прапора України", — підсумували у Spravdi.

Росіяни заявили про взяття в полон Дениса Прокопенка, але в Україні випустили спростування Фото: Spravdi

Нагадаємо, 17 серпня в Національній гвардії України заявили, що бійці полку "Азов" повернулися на фронт. За даними командування НГУ, військовослужбовці після повернення на поле бою мають успіхи в районі Серебрянського лісництва Луганської області.