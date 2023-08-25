"Другого шансу не буде": росЗМІ рознесли фейк, що командир "Азова" знову в полоні (фото)
Авторство матеріалу належить так званому "воєнкору" РФ Семену Пегову. Українська сторона вже спростувала цей фейк російської пропаганди і надала кілька доказів.
Російські пропагандисти заявили про те, що командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко після повернення на фронт нібито повторно потрапив у полон. У Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій (Spravdi) спростували цей фейк.
Цю новину розмістили на сайті з назвою "Антимайдан" ще 20 серпня. У матеріалі автор стверджує, що сталося це нібито в районі населеного пункту Мала Таволжанка під час наступу російських окупантів.
"Було повторно взято в полон командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, той самий, що віддавав жахливі накази, вдруге уб**дку не пощастило. Наразі наші хлопці максимально жорстко допитують нациста, другого шансу надано йому не буде", — зазначив так званий "воєнкор" Семен Пегов.
Пізніше він запропонував перейти читачам у його соціальні мережі, де він нібито поділився кадрами з допиту, однак там нічого не було опубліковано.
Денис "Редіс" Прокопенко знову потрапив у полон: спростування
У Центрі стратегічних комунікацій одразу зазначили, що новина не відповідає дійсності і є купу підтверджень цьому.
Насамперед пропагандисти попалися на назві селища, де їм нібито вдалося взяти в полон українського військового.
Населеного пункту Мала Таволжанка не існує і єдине місце, що співзвучне цій назві — Таволжанка. Знаходиться село в Куп'янському районі Харківської області.
"Також зазначимо, що 23 серпня на офіційних каналах комунікації "Азова" викладено свіжу фотографію з Прокопенком, присвячену Дню Державного прапора України", — підсумували у Spravdi.
Нагадаємо, 17 серпня в Національній гвардії України заявили, що бійці полку "Азов" повернулися на фронт. За даними командування НГУ, військовослужбовці після повернення на поле бою мають успіхи в районі Серебрянського лісництва Луганської області.