Бійці полку "Азов" повернулися на фронт, — НГУ

За даними командування Національної гвардії, військовослужбовці після повернення на фронт мають успіхи в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

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Бійці полку спеціального призначення "Азов" повернулися на фронт та виконують бойові завдання. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович під час брифінгу в Military Media Center.

"Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилась і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва", — сказав Микола Уршалович.

Він зазначив, що бійці "Азову" утримують займані позиції та завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Так у вівторок 15 серпня артилеристи знищили мінометний розрахунок та інженерну машину Збройних сил Російської Федерації в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

Нагадаємо, 31 липня командувач Національної гвардії України полковник Олександр Півненко заявив, що командири полку "Азов" готуються до повернення на фронт для виконання бойових завдань. Зокрема, він зазначив, що Денис Прокопенко може взяти участь в бойових діях вже впродовж місяця.

4 серпня стало відомо, що командир бригаду "Азов" Денис "Редис" Прокопенко повернувся у стрій. Зокрема, він брав участь у тактичних навчаннях бійців.

8 липня президент України Володимир Зеленський заявив про повернення додому командирів "Азову" Дениса Прокопенка, Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка, Дениса Шлеги. Вони після полону перебували на території Туреччини.