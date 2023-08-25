Путин меняет цели войны: у Зеленского рассказали о новом плане Кремля (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, заявленные в начале полномасштабного вторжения цели были фикцией. Кремль стремится уничтожить украинское государство и убить как можно больше украинцев.

Related video

Президент РФ Владимир Путин изменил цели полномасштабного вторжения в Украину, но задача Киева остается неизменной — остановить агрессию со стороны Кремля. Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Россия всегда "продавала" экспансию. Для России этот исторический промежуток времени заканчивается", — заявил представитель ОП. По его словам, эта война служит попыткой для РФ остаться в нынешнем виде — отсюда и заявления о многополярном мире.

Цели войны, которые Путин назвал в начале полномасштабного вторжения, были фикцией. Уничтожение украинского государства с убийством как можно большей численности украинцев, — настоящая целью вторжения РФ, она же единственная, отметил Подоляк.

Михаил Подоляк — о целях войны РФ

Он также сказал, что Украина не стремится к переговорам с теми, кто пришел убить, а вот текущие цели Путина уже другие: он борется за выживание, для чего ему нужно не проиграть войну. Сейчас он прилагает усилия, чтобы добиться переговоров и временно зафиксировать новую линию разграничения и оккупированные территории.

Напомним, что политолог Владимир Фисенко заявил, что не стоит ждать мира до конца года. Переговоры с РФ возможны не раньше 2024-го, считает эксперт.

Также сообщалось, что Путин и Эрдоган запланировали встречу в начале сентября. Мероприятие, согласно плану, должно пройти в Сочи.