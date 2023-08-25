В Пентагоне отметили, что США пытается наладить контакты с китайской стороной по вопросам биологических угроз, но в КНР ответили дезинформацией о том, что делают Соединенные Штаты в области биологических проблем.

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Министерство обороны США создает новый совет по биологической защите, чтобы лучше подготовиться к будущим биологическим чрезвычайным ситуациям и удержать такие страны, как Китай, от создания потенциально смертоносного биологического оружия. Однако в правительстве считают, что США должны пытаться сотрудничать с Китаем по вопросам возникающих биологических угроз, даже если Пентагон сосредоточится на сдерживании этой страны. Об этом сообщает Defence One.

В Минобороны США отмечают ряд факторов, которые могут замедлить реакцию США на следующую крупную биоугрозу. Поэтому предлагается усилить их мониторинг, улучшить координацию внутри Министерства обороны по вопросам защиты. Также Пентагон намерен улучшить внутренние поставки материалов для биозащиты, которые могут включать маски и ткани, химические вещества для лекарств или даже электронные компоненты, входящие в состав медицинского оборудования.

"Промышленная база Министерства обороны по биозащите сталкивается со значительными проблемами, аналогичными другим критическим секторам", — отметили в Пентагоне.

Что касается потенциальных угроз из Китая, то в американском ведомстве подчеркнули, что США не могут просто изолировать Китай, когда речь идет о биологической безопасности. Как заявил директор Центра глобальной политики в области здравоохранения Стивен Моррисон, в Китае существует множество активных исследовательских партнерств между американскими университетами, промышленностью и другими организациями.

Заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике Ричард Джонсон отметил, что администрация Байдена предпринимает усилия по налаживанию контактов с китайским правительством с целью координации ответных мер на биологические угрозы.

"К сожалению, реакция, которую мы получили от КНР на публикацию окончательного обзора состояния дел, в основном сводилась к искажению информации о том, что делают Соединенные Штаты в области биологических проблем", — заявил Джонсон.

В этом кроется одна из ключевых слабостей американского реагирования на биологические угрозы, как показала пандемия Covid-19: дезинформация о вирусах, как из внутренних источников, так и от таких государственных субъектов, как Китай, распространяется гораздо быстрее, чем сами патогены.

"Китайские издания называют биологию новой областью войны. КНР и Россия также доказали, что умеют манипулировать информационным пространством", — подытожил чиновник.

Напомним, Министерство обороны РФ заявило, что США проводят в Украине эксперименты с членистоногими в рамках разработки биологического оружия. В росСМИ сообщили, что американские специалисты якобы изучают возможность использования членистоногих для распространения вируса клещевого энцефалита и возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки.