У Пентагоні зазначили, що США намагається налагодити контакти з китайською стороною з питань біологічних загроз, але в КНР відповіли дезінформацією про те, що роблять Сполучені Штати в галузі біологічних проблем.

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Міністерство оборони США створює нову раду з біологічного захисту, щоб краще підготуватися до майбутніх біологічних надзвичайних ситуацій і утримати такі країни, як Китай, від створення потенційно смертоносної біологічної зброї. Однак в уряді вважають, що США повинні намагатися співпрацювати з Китаєм з питань біологічних загроз, що виникають, навіть якщо Пентагон зосередиться на стримуванні цієї країни. Про це повідомляє Defence One.

У Міноборони США наголошують на низці чинників, які можуть уповільнити реакцію США на наступну велику біозагрозу. Тому пропонується посилити їхній моніторинг, поліпшити координацію всередині Міністерства оборони з питань захисту. Також Пентагон має намір поліпшити внутрішні поставки матеріалів для біозахисту, які можуть включати маски і тканини, хімічні речовини для ліків або навіть електронні компоненти, що входять до складу медичного обладнання.

"Промислова база Міністерства оборони з біозахисту стикається зі значними проблемами, аналогічними іншим критичним секторам", — зазначили в Пентагоні.

Щодо потенційних загроз із Китаю, то в американському відомстві наголосили, що США не можуть просто ізолювати Китай, коли йдеться про біологічну безпеку. Як заявив директор Центру глобальної політики в галузі охорони здоров'я Стівен Моррісон, у Китаї існує безліч активних дослідницьких партнерств між американськими університетами, промисловістю та іншими організаціями.

Заступник помічника міністра оборони США з ядерної політики Річард Джонсон зазначив, що адміністрація Байдена докладає зусиль із налагодження контактів із китайським урядом із метою координації заходів у відповідь на біологічні загрози.

"На жаль, реакція, яку ми отримали від КНР на публікацію остаточного огляду стану справ, здебільшого зводилася до спотворення інформації про те, що роблять Сполучені Штати в галузі біологічних проблем", — заявив Джонсон.

У цьому криється одна з ключових слабкостей американського реагування на біологічні загрози, як засвідчила пандемія Covid-19: дезінформація про віруси, як із внутрішніх джерел, так і від таких державних суб'єктів, як Китай, поширюється набагато швидше, ніж самі патогени.

"Китайські видання називають біологію новою галуззю війни. КНР і Росія також довели, що вміють маніпулювати інформаційним простором", — підсумував чиновник.

Нагадаємо, Міністерство оборони РФ заявило, що США проводять в Україні експерименти з членистоногими в рамках розробки біологічної зброї. У росЗМІ повідомили, що американські фахівці нібито вивчають можливість використання членистоногих для поширення вірусу кліщового енцефаліту і збудників конго-кримської геморагічної лихоманки.