"Первая публичная операция": Данилов прокомментировал высадку бойцов ГУР в Крыму

Секретарь СНБО отметил, что военное командование не может докладывать обществу о всех выполненных операциях в тылу врага. Отдельно Данилов отметил, что у россиян нет средств для предотвращения подобных вылазок украинских разведчиков.

Related video

Во время празднования Дня Независимости разведывательные силы совместно с Военно-морским флотом осуществили высадку на территории временно оккупированного Крыма. Этот инцидент представляет собой первую операцию подобного рода, которая получила широкую огласку. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию "Радио Свобода".

Данилов также отметил, что до осуществления высадки в Крыму военные проводили ряд других операций.

"Это первая операция, которая стала публичной", – отметил Данилов.

Чиновник добавил, что не обо всех операциях можно докладывать обществу.

"Единственное, что могу сказать, что они не будут заканчиваться до тех пор, пока вся территория нашей страны, включая АРК, не будет освобождена от террористов", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что если ситуация потребует, деоккупация будет выполнена с применением военных сил, если граждане России не осознают необходимость немедленного освобождения нашей территории.

Чиновник отметил, что когда начнется военное освобождение Крыма, мы все увидим. Кстати, это будет более мощная операция, чем сейчас.

"Я могу сказать, что вчера была очень мощная операция именно на территории Крыма с применением нашего современного вооружения против Российской Федерации. И у них нет средств для того, чтобы они мешали нам выполнять задачу, которую ставит президент нашей страны по освобождению нашей страны", – подчеркнул Данилов.

Напомним, что возле мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму утром 24 августа было шумно. В частности, местные жители слышали взрывы. Также есть информация о бое с участием морских судов и авиации. Бойцы ГУР устроили ночной переполох россиянам и затем вернулись на базу.

Журналист Юрий Бутусов 24 августа заявил, что установку С-400 и радар "Подлет" ВС РФ в Крыму уничтожили с помощью "Нептуна". По его словам, ракета была запрограммирована на специальный маршрут и характеристики полета, которые позволили ей обойти российские системы наблюдения.

Напомним, что 23 августа в ГУР сообщили, что в оккупированном Крыму в районе Оленевки был уничтожен российский комплекс С-400 "Триумф". Разведка отмечает, что взрыв произошел на позиции, где ракетный комплекс был загружен ракетами. Это привело к тому, что помимо самой установки, также были уничтожены ракеты и личный состав.