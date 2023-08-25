"Перша публічна операція": Данілов прокоментував висадження бійців ГУР у Криму

Секретар РНБО зазначив, що військове командування не може доповідати суспільству про всі виконані операції в тилу ворога. Окремо Данілов наголосив, що росіяни не мають засобів для запобігання подібним вилазкам українських розвідників.

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Під час святкування Дня Незалежності розвідувальні сили спільно з Військово-морським флотом здійснили висадження на території тимчасово окупованого Криму. Цей інцидент є першою операцією такого роду, яка набула широкого розголосу. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

Данілов також зазначив, що до здійснення висадження в Криму військові проводили низку інших операцій.

"Це перша операція, яка стала публічною", — зазначив Данілов.

Чиновник додав, що не про всі операції можна доповідати суспільству.

"Єдине, що можу сказати, що вони не будуть закінчуватися доти, доки вся територія нашої країни, включно з АРК, не буде звільнена від терористів", — підкреслив секретар РНБО.

Данілов підкреслив, що якщо ситуація вимагатиме, деокупацію буде виконано із застосуванням військових сил, якщо громадяни Росії не усвідомлюють необхідності негайного звільнення нашої території.

Чиновник зазначив, що коли почнеться військове звільнення Криму, ми все побачимо. До речі, це буде більш потужна операція, ніж зараз.

"Я можу сказати, що вчора була дуже потужна операція саме на території Криму із застосуванням нашого сучасного озброєння проти Російської Федерації. І в них немає засобів для того, щоб вони заважали нам виконувати завдання, яке ставить президент нашої країни зі звільнення нашої країни", — наголосив Данілов.

Нагадаємо, що біля мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму вранці 24 серпня було шумно. Зокрема, місцеві жителі чули вибухи. Також є інформація про бій за участю морських суден та авіації. Бійці ГУР влаштували нічний переполох росіянам і потім повернулися на базу.

Журналіст Юрій Бутусов 24 серпня заявив, що установку С-400 і радар "Подлет" ЗС РФ у Криму знищили за допомогою "Нептуна". За його словами, ракета була запрограмована на спеціальний маршрут і характеристики польоту, які дозволили їй обійти російські системи спостереження.

Нагадаємо, що 23 серпня в ГУР повідомили, що в окупованому Криму в районі Оленівки було знищено російський комплекс С-400 "Тріумф". Розвідка зазначає, що вибух стався на позиції, де ракетний комплекс був завантажений ракетами. Це призвело до того, що крім самої установки, також було знищено ракети та особовий склад.