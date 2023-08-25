"РФ рассчитывает на усталость": Верещук вновь призвала граждан готовиться к затяжной войне

По словам вице-премьера, далеко не все украинцы в разных регионах правильно понимают природу войны. В будущем предстоит еще много ментальных, физических и политических сложностей.

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Украинцы должны быть готовы к длинному марафону, но никто не знает точно, сколько еще будет длиться война. Об этом заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телеканала "1+1" 25 августа.

По ее словам, гражданам Украинцы слишком рано расслабляться. Все то время, которое будет длиться полномасштабное вторжение, каждый должен находиться на своем месте и делать все возможное ради победы.

"Я не знаю, сколько будет продолжаться эта война, но мы должны быть готовы ментально, физически, политически – во всех смыслах должны быть готовы к марафону. Да, как я писала. Об этом говорит Президент, об этом говорят наши военные", – заявила Ирина Верещук.

Кроме того, во время поездок по разным украинским городам министр увидела, что люди достаточно ошибочно воспринимают войну. В частности это касается тыловых населенных пунктов, где время от времени встречаются граждане, которые неправильно воспринимают этапы противостояние.

"Конечно, так легче. Что они хотят, чтобы война завершилась как можно скорее, но каждый должен понимать, что враг как раз и рассчитывает на нашу усталость, на то, что начнутся эмоциональные всплески – что это не наша война, что война где-то там… Мы этого себе позволить не можем. Враг должен четко знать, что мы готовы и будем воевать столько, сколько потребуется, чтобы они проиграли", — продолжила Ирина Верещук.

Напомним, 17 августа сообщалось, что Ирина Верещук высказалась о готовности к затяжной войне. По ее словам, военные на фронте знают, что война будет долгой, поэтому обществу нужно еще больше сплотиться, чтобы сохранить дух национального объединения.