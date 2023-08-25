"РФ розраховує на втому": Верещук знову закликала громадян готуватися до затяжної війни

За словами віцепрем'єрки, далеко не всі українці в різних регіонах правильно розуміють природу війни. У майбутньому попереду ще багато ментальних, фізичних і політичних складнощів.

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Українці мають бути готові до довгого марафону, але ніхто не знає точно, скільки ще триватиме війна. Про це заявила віцепрем'єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телеканалу "1+1" 25 серпня.

За її словами, громадянам України занадто рано розслаблятися. Увесь той час, який триватиме повномасштабне вторгнення, кожен має перебувати на своєму місці і робити все можливе заради перемоги.

"Я не знаю, скільки триватиме ця війна, але ми маємо бути готові ментально, фізично, політично — у всіх сенсах маємо бути готові до марафону. Так, як я писала. Про це говорить Президент, про це говорять наші військові", — заявила Ірина Верещук.

Крім того, під час поїздок різними українськими містами міністерка побачила, що люди досить хибно сприймають війну. Зокрема це стосується тилових населених пунктів, де час від часу зустрічаються громадяни, які неправильно сприймають етапи протистояння.

"Звісно, так легше. Що вони хочуть, щоб війна завершилася якомога швидше, але кожен має розуміти, що ворог якраз і розраховує на нашу втому, на те, що почнуться емоційні сплески — що це не наша війна, що війна десь там… Ми цього собі дозволити не можемо. Ворог має чітко знати, що ми готові і будемо воювати стільки, скільки буде потрібно, щоб вони програли", — продовжила Ірина Верещук.

Нагадаємо, 17 серпня повідомлялося, що Ірина Верещук висловилася про готовність до затяжної війни. За її словами, військові на фронті знають, що війна буде тривалою, тож суспільству потрібно ще більше згуртуватися, щоб зберегти дух національного єднання.