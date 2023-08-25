"Считали, что мы россияне": российские бойцы случайно забежали к штурмовикам ВСУ (видео)

Украинские защитники ликвидировали оккупантов во время штурма и ждали движения других подразделений, когда в их траншею заскочили невооруженные противники. Осознав свою ошибку, российские армейцы попытались убежать.

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Российские военные перепутали украинцев со своими сослуживцами. Неординарной историей с фронта поделился в соцсетях 25 августа американец и военнослужащий 59 мотострелковой бригады ВСУ Райан О'Лири.

"Мы зашли за российский фронт, перебили всех, кто там был, а потом ждали, пока дружественные подразделения продвинут линию фронта. Тогда вражеские российские силы побежали к нам, считая, что мы россияне. Вместо этого они выяснили, почему им стоило остаться дома", — написал защитник.

В комментариях к публикации он объяснил, что российские оккупанты не имели оружия и могли сдаться в плен. Однако они выбрали путь бегства, за что поплатились жизнью.

"Они были безоружны. Мы кричали команды остановиться и сдаться. В конце концов они не послушались, и как только они поняли, что мы не русские, попытались убежать обратно к укрытию и оружию. Никто из них не вернулся туда", — отметил О'Лири.

Военнослужащий ВСУ отметил, что команды звучали на русском языке, но вражеские солдаты не остановились, чтобы сдаться в плен.

"Я и мои люди не совершают военных преступлений. Лучше заберем их живыми, потому что обмен пленными важнее", — подчеркнул он.

О'Лири заявил, что "бегунам" стоило "уйти домой" или сдаться.

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Напомним, в Силах специальных операций ВСУ показали, как происходило освобождение села Роботино в Запорожье. Защитников атаковали из артиллерии и дронами "Ланцет", которыми "кишело небо".

Тем временем российские военные жалуются на огромные потери ВС РФ на Херсонском направлении. По их словам, причиной является халатность командования, которое отправляет на операции солдат без поддержки артиллерии и БПЛА.