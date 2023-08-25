"Кладут пацанов пачками": Z-военкоры возмущаются потерями ВС РФ на Херсонщине (фото)

Оккупанты жалуются, что ежедневно теряют до роты бойцов и кормятся только батончиками, которые им сбрасывают другие подразделения с коптеров.

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Российские военкоры жалуются, что военнослужащие ВС РФ, которые находятся на Херсонщине несут огромные потери среди личного состава из-за халатности командования. Об этом они пишут в своих телеграмм-каналах.

Блогеры сообщают, что к ним поступают многочисленные обращения от подразделений ВС РФ с "островов" относительно плохого обеспечения, отсутствия техники и поддержки артиллерии.

"К нам обратились бойцы одной из разведрот 205-й бригады, чтобы осветить проблему на "островах". Черти, а именно — комбриг и начальник разведбата шлют наших пацанов без артподдержки, без коптеров — кладут пацанов пачками. Разведбату поступает задача выдвинуться на остров для выполнения задач, пошла рота РГР, 200-300 ребят. Далее идет 1-я разведка рота, 200-300 + пленные, пошла наша 2-я разведка рота 200-300, поддержки артиллерии нет, теряем за 2 дня роту", - пишет военкор Роман Сапоньков.

Другой военкор пишет, что командира одной роты отправили в психбольницу, из-за того, что пытался "эвакуировать" бойцов.

"Прямо сейчас на острове крошат наших пацанов. Всем, чем можно. Ребята дают цели видео целей никто не работает. Ребята обнаруживают цели, ведут, шлют координаты, но дальше начальника разведки информация не идет. Командир роты с бойцами попытались выдвинуться на эвакуацию ребят. Их остановили. Командира роты в психбольницу отправили силой — под предлогом — там никого нет", — сообщает военкор Романов.

По его словам, командир бригады о сложившейся ситуации наверх докладывать боится, ротного отстранили, а его заместителей тоже собираются убрать.

Напомним, что морпехи ВС РФ на Херсонщине "дружественным" огнем проредили соседнее подразделение. На одной из позиций между Рыбальчим и Виноградным российские воины из 61-й отдельной бригады морской пехоты устроили между собой стрельбу.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили на Херсонщине ещетри российских ЗРК С-300.