"Кладуть пацанів пачками": Z-військкори обурюються втратами ЗС РФ на Херсонщині (фото)

Окупанти жаліються, що щодня втрачають до роти бійців та годуються лише батончиками, які їм скидують інші підрозділи з коптерів.

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Російські військкори скаржаться, що військовослужбовці ЗС РФ, які перебувають на Херсонщині зазнають шалених втрат серед особового складу через халатність командування. Про це вони пишуть в своїх телеграм-каналах.

Блогери повідомляють, що до них надходять численні звернення від підрозділв ЗС РФ з "островів" щодо поганого забезпечення, відсутності техніки і підтримки артилерії.

"До нас звернулися бійці однієї з розвідрот 205-ї бригади, щоб висвітлити проблему на "островах". Чорти, а саме – комбриг та начальник розвідбату шлють наших пацанів без артпідтримки, без коптерів – кладуть пацанів пачками. Розвідбату надходить завдання висунутися на острів для виконання завдань, пішла рота РГР, 200-300 хлопці. Далі йде 1-ша розвід рота, 200-300 + полонені, пішла наша 2-га розвід рота 200-300, підтримки артилерії немає, втрачаємо за 2 дні роту", — пише військкор Роман Сапоньков.

Інший військкор пише, що командира однієї роти відправили в психлікарню, через те, що намагався "евакуювати" бійців.

"Прямо зараз на острові кришать наших пацанів. Всім, чим можна. Хлопці дають цілі відео цілей ніхто не працює. Хлопці виявляють цілі, ведуть, шлють координати, але далі начальника розвідки інформація не йде. Командир роти з бійцями спробували висунутись на евакуацію хлопців. Їх зупинили. Командира роти в психлікарню відправили силою — під приводом — там нікого немає", — повідомляє військкор Романов.

За його словами, командир бригади про ситуацію, що склалася, нагору доповідати боїться, ротного усунули, а його заступників теж збираються прибрати.

Нагадаємо, що морпіхи ЗС РФ на Херсонщині "дружнім" вогнем прорідили сусідній підрозділ. На одній із позицій між Рибальчим та Виноградним російські вояки із 61-ї окремої бригади морської піхоти влаштували між собою стрілянину.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили на Херсонщині ще три російські ЗРК С-300.