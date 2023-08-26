На границе Украины и Польши состоялось секретное совещание США, Британии и Залужного, — СМИ

Как утверждают журналисты, генералы обсуждали важные для Украины вопросы — как дальше действовать с контрнаступлением, что делать зимой, и какая должна быть стратегия в 2024 году.

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15 августа высшие офицеры НАТО отправились в секретное место на польско-украинской границе, чтобы провести военное совещание с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным. Об этом сообщает The Guardian.

Утверждается, что Валерий Залужный вместе со своей командой проводил пятичасовую встречу. Ее цель состояла в том, чтобы помочь Украине перезагрузить военную стратегию: что делать с остановкой украинского контрнаступления, разработка планов действий на зиму, а также долгосрочная стратегия действий, потому что война "неизбежно затянется" до 2024 года.

Отдельно авторы отметили, что было особенно заметно присутствие американского генерала Кристофера Каволи, который возглавляет командование США в Европе и главнокомандующего армии Великобритании адмирала сэра Тони Радакина. Последнего называют все более важным игроком в помощи Украине. Валерий Залужный якобы назвал его "своим парнем".

Саммит на границе происходил уже не впервые. Он частично происходил во время визита Радакина в Киев, где происходила 45-минутная встреча с Владимиром Зеленским. По данным источников издания, обсуждалась украинская стратегия и то, как Запад может помочь.

Командующему Объединенными штабами армии США генералу Марку Милли запретили ехать в Украину, потому что США беспокоятся о вовлечении Штатов в войну. Великобритания имеет меньшую армию, а потому не имеет таких опасений, пишут авторы.

Также утверждается, что обычно британский адмирал привозит в подарок любимое виски Залужного Glenmorangie. Британские источники неохотно говорят о результатах встречи на границе. Но с Запада поступают сигналы, что в результате дискуссий стратегия изменилась.

"Я думаю, вы видите, что они сосредотачиваются на запорожском фронте", — заявил один из собеседников на фоне сообщений о новых атаках в направлении Токмака.

Напомним, 26 августа WSJ писали, что Белый дом преуменьшает успехи ВСУ в контрнаступлении, потому что они хоть и скромные, но значимые.

23 августа Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Украины, несмотря на сложности, продолжается.