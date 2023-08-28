Почти 24 тысячи россиян захотели сдаться в плен через проект "Хочу жить", — ГУР

Условия содержания в украинском плену, как заверяют в разведке, полностью отвечают требованиям Женевской конвенции и включают трехразовое питание, библиотеку и спортплощадку.

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Почти 24 тысячи российских военнослужащих выразили желание сдаться в плен с помощью украинского проекта "Хочу жить". Поэтому Россия всеми способами пытается заблокировать его ресурсы. Об этом в интервью ISLND TV рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Он отметил, что проект работает суперэффективно, о чем свидетельствует количество желающих сдаться в украинский плен.

"Уже почти 24 тысячи заявок поданы с момента старта проекта желающих сдаться в плен – это крутой показатель", – отметил Юсов.

Он также прокомментировал разницу в условиях содержания военнопленных, которая есть между Украиной и Россией и напомнил, что мы — цивилизованная страна, поэтому соблюдаем все правила Женевской конвенции по содержанию военнопленных.

"Мы — не они. Мы их справедливо ненавидим, потому что они убийцы, захватчики, насильники и оккупанты, но мы — часть не их мира, не "русского мира", а цивилизованного, демократического, западного мира, где работают правила и нормы. Нам нужно возвращать своих людей, поэтому Украина часто в одностороннем порядке показывает, как содержат военнопленных согласно Женевской конвенции. У нас есть лагерь с трехразовым питанием, очень сытным, даже не каждый съест этот обед, с библиотекой и спортплощадкой", — рассказал представитель Минобороны.

Он добавил, что Украина также предложила России создать комиссию, которая будет оценивать здоровье пленных, и людей с особо тяжелыми заболеваниями будут возвращать домой досрочно, не дожидаясь обменов. Но ответа на это предложение пока не последовало.

"Хочу жить" — государственный проект Координационного штаба по обращению с военнопленными, созданный при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки для военнослужащих вооруженных сил России по добровольной сдаче в плен.

24 августа нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в Верховной Раде в первом чтении был принят законопроект №9638, который предусматривает сохранение денежных выплат для военных, которые попали в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах и возможность выплаты их семьям. За документ проголосовали 335 народных депутатов.

25 августа Фокус писал о том, почему вернувшиеся из плена украинские защитники не могут уволиться из ВСУ по собственному желанию. Соответствующий законопроект есть, но он уже год ожидает рассмотрения депутатов.