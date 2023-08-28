Нехватка войск и техники: ВС РФ отменили стратегические учения "Запад 2023", — разведка

Британские специалисты отмечают, что неудачи российских войск в Украине показали, что учения на западе России имеют низкое практическое значение и в основном носят демонстрационный характер.

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Россия с большой долей вероятности отменила запланированные в прошлом году стратегические учения "Запад 2023". По мнению сотрудников британской разведки, отмена мероприятия связи с недостаточным количеством войск и военной техники ВС РФ. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

В декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал проведение учений "Запад 2023". По его словам главной задачей маневров — подготовка армии в условиях дальнейшего "расширения НАТО на Восток.

"В полном объеме реализовать комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с акцентом на угрозы, связанные с дальнейшим расширением НАТО на Восток. Подготовить и провести маневры войск "Запад-2023", — заявил он.

Однако ежегодное мероприятие, которое должно было стать кульминацией учебного года в армии, скорее всего не состоится.

"Неудачные действия российских военных в Украине показали, что учения на западе России имеют ограниченную учебную ценность и в основном носят демонстрационный характер. Скорее всего, Россия отменила "Запад-2023" из-за недостаточного количества войск и техники", — отметила британская разведка.

Существует реальная вероятность того, что российское руководство также чувствительно к критике внутри страны, которая может возникнуть в связи с проведением очередных тщательно продуманных стратегических учений в военное время.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по противнику во время учебных стрельб в поле неподалеку от базы. По данным Центра национального сопротивления, было уничтожено 18 "потенциальных целей" противника.