Брак військ і техніки: ЗС РФ скасували стратегічні навчання "Запад 2023", — розвідка

Британські фахівці зазначають, що невдачі російських військ в Україні засвідчили, що навчання на заході Росії мають низьке практичне значення і здебільшого мають демонстраційний характер.

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Росія з великою часткою ймовірності скасувала заплановані минулого року стратегічні навчання "Захід 2023". На думку співробітників британської розвідки, скасування заходу пов'язане з недостатньою кількістю військ і військової техніки ЗС РФ. Про це 28 серпня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

У грудні минулого року міністр оборони РФ Сергій Шойгу анонсував проведення навчань "Запад 2023". За його словами головним завданням маневрів — підготовка армії в умовах подальшого "розширення НАТО на Схід".

"У повному обсязі реалізувати комплекс заходів оперативної та бойової підготовки з акцентом на загрози, пов'язані з подальшим розширенням НАТО на Схід. Підготувати і провести маневри військ "Захід-2023", — заявив він.

Однак щорічний захід, який мав стати кульмінацією навчального року в армії, найімовірніше, не відбудеться.

"Невдалі дії російських військових в Україні показали, що навчання на заході Росії мають обмежену навчальну цінність і здебільшого мають демонстраційний характер. Найімовірніше, Росія скасувала "Захід-2023" через недостатню кількість військ і техніки", — зазначила британська розвідка.

Існує реальна ймовірність того, що російське керівництво також чутливе до критики всередині країни, яка може виникнути у зв'язку з проведенням чергових ретельно продуманих стратегічних навчань у воєнний час.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України завдали ракетного удару по противнику під час навчальних стрільб у полі неподалік від бази. За даними Центру національного опору, було знищено 18 "потенційних цілей" противника.