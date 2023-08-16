Вірили, що зможуть втекти: Сили оборони вдарили по полігону під час навчань ЗС РФ (відео)

Внаслідок двох ударів з HIMARS ліквідовано щонайменше вісім ворожих армійців, ще не менше чотирьох отримали поранення. Машина, підготовлена для втечі, не дозволила бійцям вчасно залишити базу — снаряд "прилетів" і туди.

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Українські захисники успішно знищили російських солдатів на неназваній ділянці фронту. Відповідними кадрами 16 серпня поділились у "Центрі національного спротиву".

"Сили оборони якісно "відпрацьовують" по окупантах, інформацію про яких надали українці з тимчасово окупованих територій", — підписали відео у ЦНС.

На кадрах можна побачити, як російські загарбники вишикувались для навчальних стрільб у полі неподалік бази. Йдеться про 18 "потенційних цілей" для реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Безпілотник не зміг зафільмувати момент удару, адже опинився під впливом ворожого засобу радіоелектронної боротьби, але зняв наслідки удару захисників. Силам оборони вдалося ліквідувати вісім російських бійців та поранити ще чотирьох.

Однак на цьому атака не завершилась, адже загарбники, яким пощастило вижити, підігнали машину для втечі. Вцілілі армійці також сховались у "навчальному класі", але HIMARS знайшов їх і там.

"Дякуємо усім, хто повідомляє інформацію про ворога", — йдеться у завершенні відео.

Нагадаємо, 16 серпня у Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення селища Урожайне в Донецькій області. Представник відомства зазначив, що тепер захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

Бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського показали, як брали під контроль Урожайне. На кадрах можна побачити, як російські окупанти тікали з населеного пункту після ударів Сил оборони.