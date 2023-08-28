"Устроили не один голодомор": ВС РФ сменили тактику ракетных ударов по Украине, — Игнат

По словам спикера Воздушных сил, в прошлом оккупанты сосредотачивались на уничтожении украинской энергетики, а сейчас взялись за экономику. Таким образом они пытаются повлиять на психологическое состояние украинцев.

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Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что враг сменил тактику ударов по Украине. Об этом он заявил в эфире единого телемарафона.

Комментируя использование небольшого количества ракет во время последних нескольких ударов, по сравнению с массированными обстрелами, которые производились ранее, Игнат отметил, что у оккупантов есть свои задачи и цели, и конкретные объекты, которые они пытаются поразить и уничтожить.

"Враг постепенно, методично держит Украину в напряжении, держит (в напряжении — ред.) наши Силы обороны и украинский народ, уничтожая нашу гражданскую инфраструктуру. Мы видели это с портами в Одесской области и в других регионах. Зерно, другое продовольствие. Вот лицо России, устроившей здесь не один голодомор. Сейчас она продолжает эту работу", — подчеркнул представитель Воздушных сил.

Он напомнил, что в прошлом году это была энергетика, а сейчас — продовольственный сектор.

"Враг пытается уничтожать нашу экономику и таким образом влиять на вообще психологическое состояние нашего народа", — считает Игнат.

Он добавил, что сейчас вражеская авиационная активность довольно высокая, особенно на южном направлении, в акватории Азовского моря, а также в Херсонской области.

Напомним, в ночь на 28 августа оккупанты обстреляли Полтавскую и Днепропетровскую области. По данным командования, россияне примели ракеты морского и воздушного базирования. В Полтавской области под обстрел попал промышленный объект, где, предварительно, известно о двоих погибших.

Спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк 28 августа сообщила, что оккупанты пытаются найти новые маршруты, на которых силы ПВО не смогут уничтожить выпущенные объекты. Кроме того, из-за дефицита вооружения они осуществляют пуски ложных целей.