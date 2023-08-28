РФ адаптирует ракеты П-500, П-700 и П-1000 для нанесения ударов по наземным целям, — СМИ

По мнению экспертов, российские инженеры столкнутся с проблемами модернизации ракет, которые не приспособлены для ударов с учетом сложной и разнообразной топографии суши. На решение таких задач может уйти больше шести месяцев.

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Министерство обороны РФ обсуждает вопрос о трансформации устаревших советских противокорабельных ракет П-500 "Базальт", П-700 "Гранит" и П-1000 "Вулкан" в более широко применяемые ракеты класса "земля-земля". Эти боеприпасы помимо своей основной задачи — борьбы с военными кораблями, должны будут способны поражать и наземные объекты инфраструктуры предполагаемого противника. Об 27 августа сообщили обозреватели Bulgarian Military.

В материале говорится, что идея модернизировать вышеуказанные ракеты, арсенал которых весьма большой у россиян, зародилась на фоне эффективности противокорабельные ракеты П-800 "Оникс", доказавших свою мощь в ходе наземных испытаний. Отмечается, что по мнению российских специалистов, П-500, П-700 и П-1000 будут также эффективны для поражения наземных целей.

Советские П-500 "Базальт", П-700 "Гранит" и П-1000 "Вулкан"

Данный вид вооружения на протяжении десятилетий размещался на кораблях и подводных лодках СССР. Например, П-700 "Гранит" базировались на подлодках типа "Гранит" и "Антей". Сверхзвуковая ракета П-500 "Базальт" базировалась исключительно на авианосце "Адмирал Кузнецов", а П-1000 "Вулкан" размещались на ракетных крейсерах "Маршал Устинов" и "Варяг". Однако в связи с тем, что большая часть носителей была выведена из эксплуатации и впоследствии уничтожена, ракеты казалось бы потеряли свою актуальность.

Кроме того на вооружение уже российской армии поступили более современные ракеты "Калибр"и "Циркон". Хотя такие ракеты, как П-700 "Гранит" и еще более мощные П-1000 "Вулкан", продолжают официально состоять на вооружении нескольких кораблей и подводных лодок ВМФ РФ.

Ракета П-500 "Базальт"

Касаемо их возможной модернизации обозреватели отметили, что переход этих ракет к ударам по наземным целям представляет собой серьезную проблему из-за сложной и разнообразной топографии суши.

"Сложности земных ландшафтов требуют всестороннего пересмотра и последующей модернизации существующей ракетной техники. Существует вероятность того, что российские инженеры в настоящее время решают эту проблему", — говорится в публикации.

Ракета П-1000 "Вулкан"

По некоторым данным, в эти ракеты уже начали интегрировать системы ГЛОНАСС и инерциальные системы наведения. Это процесс якобы будет завершен не раньше, чем через полгода, а то и больше.

По мнению заместителя директора проекта по противоракетной обороне Центра стратегических и международных исследований Яна Уильямса, решение модернизировать данную линейку ракет вызвано стремлением россиян забросать воздушное пространство Украины, чтобы внести определенную сумятицу в украинскую ПВО и тем самым ослабить ее боевую эффективность.

Но оно также говорит о поспешности оккупантов и желание в краткие сроки обеспечить свои силы достаточным количеством мощного ракетного вооружения.

"Ракета Х-22 представляет собой одно из главных средств в российском арсенале предназначенных для противодействия силам ВМС США или НАТО. Однако интригует тот факт, что эти ракеты используются для поражения жилых домов и складов. Такой подход поражает своей краткосрочностью. Это сродни поспешному использованию всех имеющихся под рукой ресурсов любым мыслимым способом", — подчеркнул Уильямс.

Напомним представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий 23 июля заявил, что РФ внесла усовершенствования в ракеты Х-22 и "Оникс", которые активно применяются в атаках на Украину, а также возобновила использование комплексов "Бастион".