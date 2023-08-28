РФ адаптує ракети П-500, П-700 і П-1000 для нанесення ударів по наземних цілях, — ЗМІ

На думку експертів, російські інженери зіткнуться з проблемами модернізації ракет, які не пристосовані для ударів з урахуванням складної та різноманітної топографії суші. На вирішення таких завдань може піти понад шість місяців.

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Міністерство оборони РФ обговорює питання про трансформацію застарілих радянських протикорабельних ракет П-500 "Базальт", П-700 "Граніт" і П-1000 "Вулкан" на ракети класу "земля-земля", які ширше застосовуються. Ці боєприпаси, крім свого основного завдання — боротьби з військовими кораблями, повинні будуть здатні вражати і наземні об'єкти інфраструктури передбачуваного противника. Про 27 серпня повідомили оглядачі Bulgarian Military.

У матеріалі йдеться про те, що ідея модернізувати вищевказані ракети, арсенал яких досить великий у росіян, зародилася на тлі ефективності протикорабельної ракети П-800 "Онікс", що довели свою міць під час наземних випробувань. Зазначається, що на думку російських фахівців, П-500, П-700 і П-1000 будуть також ефективні для ураження наземних цілей.

Радянські П-500 "Базальт", П-700 "Граніт" і П-1000 "Вулкан"

Цей вид озброєння протягом десятиліть розміщувався на кораблях і підводних човнах СРСР. Наприклад, П-700 "Граніт" базувалися на підводних човнах типу "Граніт" і "Антей". Надзвукова ракета П-500 "Базальт" базувалася виключно на авіаносці "Адмірал Кузнєцов", а П-1000 "Вулкан" розміщувалися на ракетних крейсерах "Маршал Устинов" і "Варяг". Однак у зв'язку з тим, що більшу частину носіїв було виведено з експлуатації і згодом знищено, ракети здавалося б втратили свою актуальність.

Крім того, на озброєння вже російської армії надійшли більш сучасні ракети "Калібр" і "Циркон". Хоча такі ракети, як П-700 "Граніт" і ще більш потужні П-1000 "Вулкан", продовжують офіційно перебувати на озброєнні кількох кораблів і підводних човнів ВМФ РФ.

Ракета П-500 "Базальт"

Щодо їхньої можливої модернізації оглядачі зазначили, що перехід цих ракет до ударів по наземних цілях є серйозною проблемою через складну і різноманітну топографію суші.

"Складнощі земних ландшафтів вимагають всебічного перегляду і подальшої модернізації наявної ракетної техніки. Існує ймовірність того, що російські інженери наразі вирішують цю проблему", — ідеться в публікації.

Ракета П-1000 "Вулкан"

За деякими даними, у ці ракети вже почали інтегрувати системи ГЛОНАСС та інерціальні системи наведення. Цей процес нібито буде завершено не раніше, ніж через півроку, а то й більше.

На думку заступника директора проєкту з протиракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень Яна Вільямса, рішення модернізувати дану лінійку ракет викликане прагненням росіян закидати повітряний простір України, щоб внести певне сум'яття в українську ППО і тим самим послабити її бойову ефективність.

Але воно також говорить про поспішність окупантів і бажання в короткі терміни забезпечити свої сили достатньою кількістю потужного ракетного озброєння.

"Ракета Х-22 являє собою один із головних засобів у російському арсеналі, призначених для протидії силам ВМС США або НАТО. Однак інтригує той факт, що ці ракети використовуються для ураження житлових будинків і складів. Такий підхід вражає своєю короткостроковістю. Це на кшталт поспішного використання всіх наявних під рукою ресурсів будь-яким мислимим способом", — підкреслив Вільямс.

Нагадаємо, представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький 23 липня заявив, що РФ внесла удосконалення в ракети Х-22 і "Онікс", які активно застосовуються в атаках на Україну, а також відновила використання комплексів "Бастіон".