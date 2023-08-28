Бойцы ВСУ уничтожили вражескую переносную реактивную пусковую установку "Град-П" (видео)

Установка была спрятана российскими захватчиками, но впоследствии ее обнаружили украинские защитники.

Related video

Бойцы 100-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили российскую переносную реактивную пусковую установку "Град-П". Соответствующее видео опубликовал в Telegram Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Установка была спрятана среди густой растительности. Впоследствии в районе ударов "Град-П" задымился.

Уничтожение техники РФ в августе 2023 года

Бойцы ВСУ применили ударный дрон и уничтожили вражеский БТР-82. Боевая российская машина была ликвидирована во время передвижения по дороге. Российская вражеская бронетехника движется по дороге среди поля. Впоследствии украинские бойцы применили ударный дрон. Боевая российская машина была ликвидирована.

Представители группы "Асгард" и воины Сичеславской бригады 23 августа уничтожили БМП и танк россиян на Лиманском направлении. Российские войска остались без боевых машин благодаря умелому использованию украинскими защитниками беспилотников и артиллерии.

Артиллеристы ВСУ 17 августа уничтожили БМП в районе Бахмута. Украинские защитники провели успешное взаимодействие со сводной тактической группой "Адам" вблизи населенного пункта Андреевка.

Напомним, 28 августа майор ВСУ Максим Жорин назвал важнейшую задачу для ВСУ в районе Бахмута. Вблизи города в Донецкой области есть определенный уровень минирования, а украинские войска во время штурмов попадают на такие районы, но главная задача Сил обороны — не терять динамику продвижения, чтобы российские захватчики не смогли провести мероприятия по созданию своей системы обороны в районе Бахмута.