По словам президента Каталин Новак, Венгрия хочет присоединиться к формуле мира, которую предложил Владимир Зеленский, в которой принимают участие более 40 стран.

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Президент Венгрии Каталин Новак призвала Украину к переговорам с Россией. Она сказала это своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, о чем 28 августа сообщило издание Index.

По словам Новак, война в Украине продолжается уже более полутора лет, а никакого военного решения нет.

"Эта война длится уже полтора года, и я не вижу ни одного военного решения, которое бы привело к устойчивому миру в долгосрочной перспективе. Поэтому надо садиться за стол переговоров!" — сказала она журналистам.

Однако Новак заявила, что Венгрия хочет присоединиться к формуле мира, которую предложил Зеленский. В ней уже принимают участие более 40 государств.

Президент отметила, что мир в Украине чрезвычайно важен для Венгрии. Так, война, по ее словам, война ближе к венграм, чем может показаться на первый взгляд.

"Эскалация может произойти в любой момент", — сказала она.

В то же время, Новак сказала, что Венгрия решительно осуждает военное вторжение России в Украину. Она понимает, когда граждане защищают свою от агрессора.

Напомним, чо 26 августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что от поддержки Запада якобы страдают украинцы. Он заявил, что конфликт для разрешения конфликта недостаточно только переговоров — необходимо немедленно достичь "прекращения огня".

Кроме того, сообщалось, что Венгрия введет новые ограничения для украинской агропродукции. По словам министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя, в последние годы сельское хозяйство страны переживает одно потрясение за другим, а дешевая украинская сельхозпродукция только усугубляет ситуацию.