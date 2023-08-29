Наемники из ЧВК "Вагнер" в Беларуси получают новое гражданство: оппозиция назвала причину

По словам политика Павла Латушко, наемники получили документы с вымышленными именами. Оформление гражданства Беларуси, вероятно, связано с подготовкой к новым провокациям.

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В Беларуси наемникам ЧВК "Вагнер" начали выдавать новые паспорта, чтобы расширить их возможности по миру. Об этом рассказал белорусский оппозиционер, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Павел Латушко в интервью PAP 28 августа.

По его словам, выдача нового гражданства и документов уже началась. Более того, в них пишутся не настоящие данные наемников, а выдуманные. То есть, это совершенно новая личность.

"По подтвержденной информации, вагнеровцы получают белорусские паспорта – настоящие документы, но оформленные на другие имена. Таким образом, они могут просто въезжать на территорию ЕС через пограничные переходы для совершения диверсий и терактов", — говорит Павел Латушко.

Также отмечалось, что в Беларуси остается сейчас не менее нескольких тысяч бойцов из ЧВК "Вагнер". Политик Александр Лукашенко был бы не против, чтобы они остались внутри его страны, но из-за значительного нюанса это не произойдет. У Беларуси нет достаточного количества финансовых ресурсов, чтобы содержать большую группу боевиков.

Оппозиционер убежден, что в ближайшее время часть "вагнеровцев" уедет в Африку, часть подпишет контракты с Министерством обороны, а другие уволятся или останутся дальше жить в Беларуси.

Напомним, 28 августа в Госдуме РФ рассказали о будущем наемников ЧВК "Вагнер". По словам депутата, бойцам могут предложить всего в два пути: контракт с Минобороны или отставка. Причем в ряды ВС РФ примут только тех, кто не участвовал в мятеже Пригожина.