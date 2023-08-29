Польша будет иметь рекордный оборонный бюджет в 2024 году: на что будут тратить 113 млрд злотых

Почти половина денег, которые планируют выделить на оборону, пойдут на приобретение новой техники и разработку собственных образцов. Кроме этого танки Abrams приобретут на средства из спецфонда.

Related video

Министерство финансов Польши обнародовало проект закона о бюджете на 2024 год. В нем расходы на оборону будут составлять 3% от ВВП. Об этом сообщает польский ресурс Defence 24.

На армию планируют выделить 113,3 млрд злотых (около 27 млрд долларов), а кроме этого еще 4,8 млрд злотых (1,1 млрд долларов) будут направлены на закупку американских танков Abrams. Если сравнить с 2022 годом, то расходы вырастут на 16,3 процента.

Из 113,3 млрд злотых 49,3 млрд выделят на капитальные расходы: приобретение новой техники и вооружения, а также инвестиции в инфраструктуру. Таким образом почти половина всего оборонного бюджета планируют потратить на покупку оружия, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Кроме приобретения оружия Польша планирует инвестировать деньги в собственные разработки в рамках научно-исследовательских работ. В целом расходы на оборонный сектор могут разделить так:

капитальные расходы — 49,164 млрд злотых (было 40,124 млрд);

расходы на персонал — 21,738 млрд злотых (было 18,705);

расходы на ремонтные, медицинские, телекоммуникационные и другие виды услуг — 19,782 млрд злотых (было 19,475);

пенсии по возрасту и инвалидности 11,114 млрд злотых (было 9,501);

льготы физическим лицам — 4,504 млрд злотых (было 4,023);

субсидии — 4,421 млрд злотых (было 4,041 млрд);

другие текущие расходы — 2,011 млрд злотых (было 1,683 млрд).

Приобрести танки Abrams планируется вне оборонного бюджета по долгосрочной программе "Вооружение Вооруженных сил Республики Польша танками".

Напомним, 23 августа украинский военный показал, как выглядит польской БТР Rosomak внутри. Украина заказала 200 таких машин.

22 августа Госдеп одобрил продажу ракет и вертолетов Польше на 12 млрд долларов.