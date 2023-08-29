Польща матиме рекордний оборонний бюджет у 2024 році: на що витрачатимуть 113 млрд злотих

Майже половина грошей, які планують виділити на оборону, підуть на придбання нової техніки й розробку власних зразків. Окрім цього танки Abrams придбають зі спецфонду.

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Міністерство фінансів Польщі оприлюднило проєкт закону про бюджет на 2024 рік. В ньому витрати на оборони складатимуть 3% від ВВП. Про це повідомляє польський ресурс Defence 24.

На армію планують виділити 113,3 млрд злотих (близько 27 млрд доларів), а окрім цього ще 4,8 млрд злотих (1,1 млрд доларів) будуть спрямовані на закупівлю американських танків Abrams. Якщо порівняти з 2022 роком, то витрати зростуть на 16,3 відсотка.

З 113,3 млрд злотих 49,3 млрд виділять на капітальні видатки: придбання нової техніки та озброєння, а також інвестиції в інфраструктуру. Таким чином майже половина всього оборонного бюджету планують витратити на купівлю зброї, що удвічі більше, ніж торік.

Окрім придбання зброї Польща планує інвестувати гроші у власні розробки в межах науково-дослідних робіт. Загалом витрати на оборонний сектор можуть розділити так:

капітальні видатки — 49,164 млрд злотих (було 40,124 млрд);

витрати на персонал — 21,738 млрд злотих (було 18,705);

видатки на ремонтні, медичні, телекомунікаційні та інші види послуг — 19,782 млрд злотих (було 19,475);

пенсії за віком та інвалідністю 11,114 млрд злотих (було 9,501);

пільги фізичним особам — 4,504 млрд злотих (було 4,023);

субсидії — 4,421 млрд злотих (було 4,041 млрд);

інші поточні витрати — 2,011 млрд злотих (було 1,683 млрд).

Придбати танки Abrams планується поза оборонним бюджетом по довгостроковій програмі "Озброєння Збройних сил Республіки Польщі танками".

Нагадаємо, 23 серпня українській військовий показав, як виглядає польській БТР Rosomak всередині. Україна замовила 200 таких машин.

22 серпня Держдеп схвалив продаж ракет та гелікоптерів Польщі на 12 млрд доларів.