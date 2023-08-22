Пакет на 12 млрд доларів: Держдеп схвалив продаж ракет та гелікоптерів Польщі

Польська армія стане найбільшим іноземним оператором багатоцільових гелікоптерів Apache. США продадуть найсучаснішу модифікацію AH-64E, яка вміє навіть керувати безпілотниками.

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Державний департамент США схвалив продаж Польщі 96 ударних гелікоптерів AH-64E Apache, радіолокаційні станції, ракети та інше озброєння. Загальна вартість контракту складає 12 млрд доларів. Про це повідомляє польський ресурс Defence 24.

Польща стане найбільшим оператором ударних гелікоптерів Apache після Сполучених Штатів. Міністр національної оборони Маріуш Блащак повідомив, що поки буде реалізовуватись контракт армія США надасть ударні гелікоптери з власних запасів. Ймовірно, мова йтиме про старішу модифікацію AH-64D.

Усього Польща купує:

37 РЛС AN/APG-78 Longbow;

96 радарів AN/APR-48B MRFI 2;

1844 протитанкових ракет AGM-144R2 Hellfire;

460 зенітних ракет AGM-179A JAGM;

508 ракет "повітря-повітря" FIM-92K Stinger;

96 ударних гелікоптерів AH-64E Apache;

210 двигунів T700-FE 701D.

AH-64E Apache — це передова модернізація багатоцільового гелікоптера компанії Boeing. Він має сучасну авіоніку, та передові системи, які розширюють розвідувальні, командні та бойові можливості. AH-64E може виконувати завдання проти наземних цілей чи повітряних. Також з нього можна керувати безпілотниками. Ракети, які також придбає польська армія, підійдуть саме для Apache.

Відео про можливості Apache

Нагадаємо, 21 серпня в Польщу прибула перша з 218 ракетних установок K239 з Південної Кореї.

15 серпня в Польщі відбувся масштабний військовий парад, в якому показали новітні танки, літаки та HIMARS.