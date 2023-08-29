Ищут пулемет: боец ВСУ о тактике россиян на Купянском направлении (видео)

ВС РФ средствами воздушной разведки определяют квадраты сосредоточения украинских сил, а затем отрабатывают по ним артиллерией, после чего заходят их пехотные подразделения.

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На Купянском направлении российские оккупанты пытаются давить на Силы обороны и делать ударно-штурмовые действия, чтобы выявить слабое противодействие. Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко.

По его словам, ВС РФ средствами воздушной разведки определяют квадраты сосредоточения украинских сил, а затем отрабатывают по ним артиллерией. После чего заходят их пехотные подразделения, которые враг в основном не прикрывает бронированной техникой.

"Группы заходят в пешем порядке. На коротких отрезках могут пройти сначала 20 человек, которые ликвидируются, потом еще 20 и еще 20. Для оккупантов их личный состав — это расходный материал,- подчеркнул Федоренко.

Он отметил, что определенные штурмовые группы оккупанты используют только для того, где расположена пулеметная точка ВСУ.

"Они отсылают 5 человек, пулемет срабатывает, и тогда противник пытается поразить нашу огневую позицию артиллерийским средством", — пояснил военный ВСУ.

Когда подобная техника не сработала, россияне начали использовать другую — подвозить личный состав к передней линии бронированной техникой. В результате враг за короткий промежуток времени потерял 6 танков, 2 БМП и 2 бронированные эвакуационные машины.

Командир роты 92-й ОМБр Юрий Федоренко отметил, что бригады Сил обороны на этом участке фронта работают мощно и слаженно.

"Этот слаженный механизм работы дает возможность находить противника, своевременно наносить поражение и уничтожать его, достаточно часто, еще в районе сосредоточения", — отметил Юрий Федоренко.

Напомним, что ВСУ под Бахмутом уничтожили 3 артустановки россиян и 4 пушки. Украинские аэроразведчики мониторили ситуацию и обнаружили вражеское вооружение в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что 23 августа в Харьковской ОГА сообщили, что Силы обороны удерживают свои позиции и не позволяют противнику продвигаться вперед на Купянском направлении.