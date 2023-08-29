"Ахиллесова пята режима": глава Ичкерии рассказал, что может разрушить путинскую систему

По словам Ахмеда Закаева, любые успешные операции в Крыму – это залог будущей победы Украины над оккупантами и шаг к развалу РФ.

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В оккупированном Крыму наблюдается учащение взрывов и происходят значительные события, такие как разрушение российской системы ПВО С-400 или проведение операций украинскими спецслужбами на полуострове. Эти события радуют всех проукраински настроенных людей. Об этом рассказал глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев в комментарии "24 Каналу".

Закаев подчеркнул, что каждая удачная операция в Крыму становится важным элементом будущего триумфа Украины над оккупационными силами.

"Крым является ахиллесовой пятой режима Владимира Путина. И его систему разрушит именно деоккупация полуострова. Это будет означать полное поражение и крушение этого режима", – уверен глава правительства Чеченской республики Ичкерия.

По его словам, когда этот момент наступит, только тогда можно будет рассчитывать на переход России к новому государственному устройству. Также ожидается, что лица, ответственные за эту незаконную войну, будут привлечены к суду и обязаны будут компенсировать Украине и ее народу причиненный ущерб.

В то же время российские пропагандисты умалчивают о громких событиях, происходящих во временно оккупированном Крыму, или о взрывах на аэродромах в России.

"Россияне не распространяют эту информацию, потому что для Путина и его окружения это уязвимый и болезненный вопрос", – заметил Закаев.

Он вспомнил, какое "восхищение" и "подъем" вызвала в России оккупация Крыма в 2014 году. А сейчас все это рушится и приведет к окончательной потере полуострова страной-агрессором.

"В Кремле понимают, что деоккупация Крыма станет поражением России. Поэтому и пытаются любым способом скрыть информацию о таких инцидентах на полуострове и в стране-агрессоре, чтобы не допустить своего краха", – уверен Ахмед Закаев.

Напомним, что 29 августа в ОК "Юг" оценили уровень ПВО россиян в Крыму. Полуостров недостаточно защищен, поэтому оккупанты рекламируют свои средства ПВО, чтобы продемонстрировать, что там все хорошо.

Также сообщалось, что россияне топят паромы, чтобы защитить Крымский мост. По данным OSINT-аналитика H I Sutton, россияне затопили пять плавсредств перед западным подходом к незаконной конструкции.