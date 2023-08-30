"Фронт может оказаться достаточно близко": ВС РФ усиливают позиции возле Мариуполя, — Андрющенко

Вплотную к городу, по словам советника мэра, оккупанты начали строить еще одну линию обороны. Возле Азовского моря оккупанты проводят тренировки новомобилизованных в течение двух недель, после чего их отправляют на фронт.

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Вооруженные силы Российской Федерации начали усиливать свои позиции в Донецкой области, в частности на двух направлениях. Об этом сообщил советник Мэра Мариуполя Петр Андрющенко в комментарии "24 Каналу".

Он отметил, что в Никольском, что в 15-18 километрах от Мариуполя, в сторону Пологов и Конских Раздоров Запорожской области более недели оккупанты строят укрепления, они пытаются успеть до наступления Вооруженных сил Украины. Враг строит еще одну линию обороны в 23 микрорайоне Мариуполя со стороны Никольского. В частности, россияне окопаются, выжигают лесополосы и поля. Военные РФ начали понимать, что линию фронта могут перенести в Мариуполь.

По словам Андрющенко, подразделения ВС РФ, которые находятся у Мариуполя, постоянно проводят тренировки по строительству укреплений. Кроме этого, по дороге между Волновахой и Мариуполем также расположены линии обороны врага.

"Россияне реально оценивают риск того, что фронт может оказаться достаточно близко к Мариуполю", — сказал Петр Андрющенко.

По всей Донецкой области враг рассредоточивает военный склад и технику. Сейчас в Мангушский район завозят технику и подразделения на доукомплектование. Также частичная доукомплектация разведки происходит в Пологах и Угледаре. Однако основное движение ВС РФ происходит через Мариуполь и Бердянское направление, которое остается приоритетным у врага, ведь город удобен для него как логистический хаб, поскольку расположен в 90 километрах фронта. Также из Бердянска легко добраться до Пологов, Токмака, Мелитополя и Орехова.

Он добавил, что у Азовского моря оккупанты проводят тренировки новомобилизованных в течение двух недель, а затем отправляют на фронт. За последнюю неделю-полторы враг перебросил новомобилизованных по разным участкам фронта — от Васильевки Запорожской области до Угледара Донецкой области.

Напомним, координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко считает, что после Работино ВСУ начнут освобождать села Новопрокоповка и Сладкая Балка. Украинские бойцы могут охватить три направления наступления на Токмак, а после контроля над юго-востоком трассы Р37 может состояться выход на Бердянск.

22 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в Мариуполе увеличилось количество россиян, большинство из которых — на доукомплектование и согласование. Также зафиксировали переброску грузовиков с вооружением на Бердянское направление.