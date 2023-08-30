Сили обороны сожгли радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М3" россиян (видео)

По данным командования, стоимость потерь россиян превысила 260 миллионов долларов. При этом сама станция стоит 40 миллионов.

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Украинские силы обороны успешно ликвидировали радиолокационную станцию российской зенитно-ракетной комплекса (ЗРК) "Бук-М3" вместе с системой наведения ракет. Соответствующее видео 29 августа опубликовали в Telegram-канале Сил обороны юга Украины.

"Армия, которая хвасталась вооружением типа "аналогов нет", познает глубину поражения Силами обороны юга Украины. Отныне у них нет не только аналогов, но и по некоторым позициям даже оригиналов: "предела" больше нет, "леера" нет (РЛС "Предел-Э" и РБ-341В "Леер-3" — ред.). А пока и радиолокационной станции, подсветки и наведения ракет к ЗРК "Бук-М3" — тоже нет", — говорится в сообщении.

По данным Сил обороны, суммарная стоимость потерь превышает 260 миллионов долларов. При этом стоимость самой станции оценивается в 40 млн долларов.

Напомним, 29 августа сообщалось, что ВСУ с помощью БПЛА смогли ликвидировать российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" вместе с экипажем.

Ранее, 28 августа FPV-дрон уничтожил российский ЗРК "Тор-М1" за $25 млн. Также 28 августа ВСУ уничтожили уникальную российскую РЛС "Предел-Э".