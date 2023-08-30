Нестандартные методы и проработанный план: разведчик раскрыл детали спецопераций ГУР

По словам командира спецподразделения "Артан" Виктора Торкотюка, ни одна страна НАТО не применяет те же методы, что и украинцы. Связано это с разными боевыми возможностями, которые у условных США и Великобритании намного больше.

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Представители разведки из ГУР МО привыкли работать при помощи нестандартных методов и всегда имеют с собой детальный план. Об этом рассказал командир спецподразделения ГУР "Артан" Виктор Торкотюк в интервью изданию "Украинская правда" 30 августа.

По его словам, отправляться на операцию неподготовленными — не их метод. Разведчики сначала дательно обдумывают и прорабатывают стратегии, а после этого уже начинают действовать. Но, иногда все же приходится импровизировать.

"Это так Буданов (руководитель ГУР — ред.) еще в АТО делал: идем, а там посмотрим, что-то скорректируем. Говорю, там же блокпост, а он – и там все решим. Но план всегда есть. Каждый боец в подразделении знает, что делает", – отметил он.

У представителей стран НАТО, к примеру, и близко нет таких методов. Вся причина в том, что у Украины ограниченные возможности, в отличии от американцев или британцев. В случае каких-то проблем их прикрывает авиация или помогает аэрокосмическая разведка.

Недавно бойцы также выходили в море, где в любой момент их могли атаковать ВС РФ. В странах НАТО такие операции проводились бы при поддержке крейсера, но у Украины такого нет. Приходится все делать очень тихо.

"Сами в лодки, по 10 человек. Над нами летают их СУшки, но мы выходим и делаем свою работу. Потому что командир знает: задача должна быть выполнена. И этим мы отличаемся от многих – что мы их выполняем. Нестандартными методами, но делаем", — продолжил Виктор Торкотюк.

Напомним, 24 августа сообщалось, что бойцы ГУР осуществили высадку в оккупированном Крыму. События разворачивались в районе села Маяк около 5 часов утра. Местные жители сообщили, что слышали взрывы.