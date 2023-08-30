"Есть приказ дожать Клещиевку", — боец ВСУ рассказал о боях на Бахмутском направлении

Оккупанты пытаются выбить Силы обороны с занятых позиций. Для этого нарастили минометные и артиллерийские обстрелы.

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В Донецкой области на Бахмутском направлении Силы обороны продвигаются в районе Клещиевки и имеют успехи вблизи Курдюмовки и Андреевки. Об этом и своем телеграмм-канале 30 августа сообщил боец одной из бригад ВСУ, который находится на этом участке фронта, "Бахмутский демон".

"Очень сложная ночь, такой же день. Оккупанты нарастили работу минометов и артиллерии, куча мин. Есть приказ дожать Клещиевку и отбросить россиян. Для этого на фронт подошли сюрпризы", — сообщил он.

Украинский защитник отметил, что продвижение идет трудно, поскольку ВС РФ пытаются выбить украинских защитников с занятых ранее позиций под Андреевкой и Курдюмовкой, где они имели успехи, за счет дронов и артиллерии.

Напомним, что ВСУ ликвидировали одна за другой три группы российских оккупантов в районе Бахмута. Группы врага наткнулись на засаду, а штурмовики открыли из окопов огонь на поражение.

Ранее сообщалось, что ВСУ не дают оккупантам использовать бронетехнику под Бахмутом. Украинские защитники в районе населенного пункта Андреевка, недалеко от Бахмута, выбивают российских оккупантов из лесополос. Это позволит установить полный контроль над населенным пунктом.