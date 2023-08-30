"Чтобы скрыть количество жертв": россияне вывозили тела после подрыва Каховской ГЭС

По словам заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского, существуют случаи, когда получившие российские паспорта жители Херсонщины попадали в плен к оккупантам на территории РФ и не могли вернуться домой.

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На территории Херсонской области оккупационные силы приложили значительные усилия для утаивания информации о числе пострадавших в результате взрыва Каховской ГЭС. Особенно это касается утаивания данных о погибших людях. Они активно проводили операции по перемещению тел погибших в неизвестных направлениях, чтобы предотвратить распространение информации о размахе трагедии. Об этом в интервью Укринформу рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Оккупационные власти приложили максимум усилий, чтобы скрыть последствия своего преступления. Они не регистрировали смерть именно в результате подтопления, писали, что умер человек от болезни сердца, еще по каким-то причинам, лишь бы не признавать, что причина — теракт на ГЭС" — сообщил Соболевский .

Также было он сообщил о случаях, когда лица пропадали без вести. Российские граждане активно занимались сбором тел погибших, организовывали группы, которые забирали тела и увозили их в неизвестных направлениях. В результате этой деятельности остается неясным, сколько именно людей пострадало. По словам Соболевского, окончательное количество жертв можно будет установить лишь после освобождения левобережной части области от оккупации.

Кроме того, Соболевский отметил, что оккупантам не удалось провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях и на то есть причины.

"Во-первых, они чувствуют настоящее настроение людей и боятся давать херсонцам оружие. А, во-вторых, уровень паспортизации был очень низким из-за тихого сопротивления населения, люди из-под палки брали паспорта. Но это лишь вопрос времени, когда они проведут такую принудительную мобилизацию", – заявил Соболевский.

Представитель облсовета поделился информацией о ситуациях, когда жители Херсонщины, принявшие гражданство России, оказывались в плену на территории Российской Федерации и лишались возможности вернуться на свою родину. Они сталкиваются с риском принудительного включения в ряды враждебной армии.

Соболевский упомянул и о "добровольческом батальоне имени Маргелова", который создали оккупанты годом ранее: "Он используется сейчас исключительно в пропагандистских целях. По моей информации, он не участвует в боевых действиях, потому что не укомплектован. Он бутафорский, на бумаге существует — определенное количество коллаборантов набрали и смогли сделать картинку, но их совсем немного и очень сомнительна боеспособность и этих людей, и в общем, того "подразделения".

Отметим, о новой волне мобилизации в России 18 августа предупредил представитель ГУР Минобороны Украины Сергей Юсов. После так называемой "частичной мобилизации", которую объявили осенью 2022 года, россиян привлекали в армию скрыто, потому что боялись возможных беспорядков. Благодаря таким скрытым процессам удавалось ежемесячно пополнять ряды ВС РФ около 20 тыс. человек.