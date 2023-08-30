"Щоб приховати кількість жертв": росіяни вивозили тіла після підриву Каховської ГЕС

За словами заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, існують випадки, коли жителі Херсонщини, які отримали російські паспорти, потрапляли в полон до окупантів на території РФ і не могли повернутися додому.

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На території Херсонської області окупаційні сили доклали значних зусиль для приховування інформації про кількість постраждалих внаслідок вибуху Каховської ГЕС. Особливо це стосується приховування даних про загиблих людей. Вони активно проводили операції з переміщення тіл загиблих у невідомих напрямках, щоб запобігти поширенню інформації про розмах трагедії. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Окупаційна влада доклала максимум зусиль, щоб приховати наслідки свого злочину. Вони не реєстрували смерть саме внаслідок підтоплення, писали, що померла людина від хвороби серця, ще з якихось причин, аби не визнавати, що причина — теракт на ГЕС", — повідомив Соболевський.

Також було він повідомив про випадки, коли особи зникали безвісти. Російські громадяни активно займалися збором тіл загиблих, організовували групи, які забирали тіла і відвозили їх у невідомих напрямках. У результаті цієї діяльності залишається незрозумілим, скільки саме людей постраждало. За словами Соболевського, остаточну кількість жертв можна буде встановити лише після звільнення лівобережної частини області від окупації.

Крім того, Соболевський зазначив, що окупантам не вдалося провести примусову мобілізацію на окупованих територіях і на те є причини.

"По-перше, вони відчувають справжній настрій людей і бояться давати херсонцям зброю. А, по-друге, рівень паспортизації був дуже низьким через тихий опір населення, люди з-під палки брали паспорти. Але це лише питання часу, коли вони проведуть таку примусову мобілізацію", — заявив Соболевський.

Представник облради поділився інформацією щодо ситуацій, коли жителі Херсонщини, які прийняли громадянство Росії, опинялися в полоні на території Російської Федерації та позбавлялися можливості повернутися на свою батьківщину. Вони стикаються з ризиком примусового включення до лав ворожої армії.

Соболевський згадав і про "добровольчий батальйон імені Маргелова", який створили окупанти роком раніше: "Він використовується зараз винятково в пропагандистських цілях. За моєю інформацією, він не бере участі в бойових діях, тому що не укомплектований. Він бутафорський, на папері існує — певну кількість колаборантів набрали і змогли зробити картинку, але їх зовсім небагато і дуже сумнівна боєздатність і цих людей, і загалом, того "підрозділу".

Зазначимо, про нову хвилю мобілізації в Росії 18 серпня попередив представник ГУР Міноборони України Сергій Юсов. Після так званої "часткової мобілізації", яку оголосили восени 2022 року, росіян залучали до армії приховано, бо боялися можливих заворушень. Завдяки таким прихованим процесам вдавалося щомісяця поповнювати лави ЗС РФ близько 20 тис. осіб.