Аналитики из ISW назвали причину, для чего Кремль засекретил похороны Пригожина

По словам экспертов, когда речь заходила о прощании с главой ЧВК "Вагнер", в РФ предпочитали или отмолчаться, или еще больше запутать всех. Причина может быть в поддержке народа.

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Представители Кремля всеми силами пытались отвлечь внимание от новостей про похороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) в отчете от 30 августа выяснили, для чего это делается.

Отмечается, что власти РФ предпринимали несколько действий, когда речь могла зайти о прощании с "поваром Путина" — это было или замалчивание, или же попытки запутать. Все это свидетельствует о том, что Кремль действительно обеспокоен тем, что много россиян остаются сторонниками Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" даже после авиакатастрофы и военного мятежа в июне.

Игнорировали момент прощания с главой частного формирования и федеральные каналы, вероятно по указанию Кремля, отметили аналитики. Специально могли публиковаться вбросы о том, что тот на самом деле жив, а похороны фикция.

К слову, в ISW добавили, что один из российских "военкоров" рассказывал, как к нему обратились рекламодатели и призывали продвигать через свои социальные сети тематику гибели руководства ЧВК "Вагнер". Делать это нужно было в оскорбительной форме.

Он был вынужден отказаться, после чего рекламодатель начал обвинять его в поддержке военного мятежа и в том, что тот выступает против Владимира Путина и всей РФ.

"Указанный случай также может подтвердить гипотезу о том, что определенные российские социальные медиа пытаются захватить российское информационное пространство, или же указывает на то, что российские чиновники пытаются выявить другие известные "ультранационалистические голоса", которые могут пропагандировать неповиновение режиму или военным, и связать их определенным образом с Пригожиным", — продолжили аналитики.

Напомним, 30 августа отмечалось, что похороны Пригожина "засекретили" по приказу из Кремля. По словам российских журналистов, решение принималось в Кремле совместно со спецслужбами. Этот вопрос обсуждался среди самых высокопоставленных чиновников РФ.