Аналітики з ISW назвали причину, для чого Кремль засекретив похорон Пригожина

За словами експертів, коли йшлося про прощання з главою ПВК "Вагнер", у РФ воліли або відмовчатися, або ще більше заплутати всіх. Причина може бути в підтримці народу.

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Представники Кремля всіма силами намагалися відвернути увагу від новин про похорон глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 30 серпня з'ясували, для чого це робиться.

Зазначається, що влада РФ робила кілька дій, коли йшлося про прощання з "кухарем Путіна" — це було або замовчування, або ж спроби заплутати. Усе це свідчить про те, що Кремль справді занепокоєний тим, що багато росіян залишаються прихильниками Євгена Пригожина та ПВК "Вагнер" навіть після авіакатастрофи та військового заколоту в червні.

Ігнорували момент прощання з очільником приватного формування і федеральні канали, ймовірно за вказівкою Кремля, зазначили аналітики. Спеціально могли публікуватися вкидання про те, що той насправді живий, а похорон фікція.

До слова, в ISW додали, що один із російських "вiйськкорів" розповідав, як до нього звернулися рекламодавці і закликали просувати через свої соціальні мережі тематику загибелі керівництва ПВК "Вагнер". Робити це потрібно було в образливій формі.

Він був змушений відмовитися, після чого рекламодавець почав звинувачувати його в підтримці військового заколоту і в тому, що той виступає проти Володимира Путіна і всієї РФ.

"Зазначений випадок також може підтвердити гіпотезу про те, що певні російські соціальні медіа намагаються захопити російський інформаційний простір, або ж вказує на те, що російські високопосадовці намагаються виявити інші відомі "ультранаціоналістичні голоси", які можуть пропагувати непокору режиму чи військовим, та зв'язати їх певним чином із Пригожиним", — продовжили аналітики.

Нагадаємо, 30 серпня зазначалося, що похорон Пригожина "засекретили" за наказом із Кремля. За словами російських журналістів, рішення ухвалювали в Кремлі спільно зі спецслужбами. Це питання обговорювали серед найбільш високопоставлених чиновників РФ.