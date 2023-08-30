"Став народним героєм": похорон Пригожина "засекретили" за наказом із Кремля, — росЗМІ

За словами журналістів, рішення ухвалювали в Кремлі спільно зі спецслужбами. Це питання обговорювали серед найбільш високопоставлених чиновників РФ.

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Похорон глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина був "засекречений" за наказом адміністрації президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомило видання The Moscow Times із посиланням на власні джерела.

Повідомляють, що рішення ухвалювали в Кремлі спільно зі спецслужбами. Завдання поставили так, щоб у момент опускання в могилу труни з тілом Пригожина навколо не було масового зібрання громадян.

"Завдання було поставлено так, щоб під час опускання в могилу труни з тілом Пригожина навколо не було ніяких масових зібрань громадян, найманців і співчуваючих, а також ніяких трансляцій і фотографій у соцмережах від в'їзду на територію кладовища", — розповіло журналістам джерело.

Він також зазначив, що це питання обговорювали серед найбільш високопоставлених чиновників РФ.

Крім того, за словами джерела, Пригожин став для росіян народним героєм. Він задовольнив запит на "справедливість" своїми різкими і часто правдивими заявами.

"А нам потрібні герої, які ходили на Москву? Ні", — сказав чиновник уряду.

Інший чиновник заявив, що в Кремлі не змогли "пробачити" Євгена Пригожина за його військовий заколот у червні.

"Тут навіть не питання зради, а питання приниження", — сказав він.

Нагадаємо, що російські ЗМІ також повідомили, що після похорону Пригожина на кладовищі помітили дружину його двійника. Так, на похорон прийшли близькі Пригожина, зокрема й дружина його повного тезки, з якою він був знайомий особисто.

Також повідомлялося, що РФ не буде розслідувати катастрофу літака Пригожина за міжнародними правилами. Американський консультант з авіаційної безпеки Джон Кокс заявив, що внутрішнє російське розслідування завжди піддаватиметься сумніву без участі Бразилії, країни, де було виготовлено літак.