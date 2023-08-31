Превосходит все советские Т-72: NYT о второй жизни Leopard 1 в Украине

Украинские танкисты показывают хорошие результаты стрельбы из машины. Поэтому инструкторы говорят, что при правильном использовании Leopard 1A5 будут эффективными для ВСУ.

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Немецкие танки Leopard 1A5, которые были разработаны во времена холодной войны, получают вторую жизнь на передовой в Украине. Об этом сообщает The New York Times.

Украинские танкисты осваивают немецкие танки Leopard 1A5, которые были разработаны в 1960-х годах. Во время репортажа один из экипажей смог поразить 15 из 17 целей на расстоянии до 1400 метров.

"15 из 17 — это очень хороший результат. Теперь мы должны работать над тем, чтобы достичь целей быстрее", — сказал подполковник Марко Маулбекер, который руководит учениями.

Во время учений бойцов учат проводить координационную атаку, которая является последним этапом 6 недельного обучения. Журналисты отмечают, что Leopard 1A5 давно сняли с вооружения немецкой армии, поэтому пришлось полагаться на Нидерланды и Данию. Они в последний раз обучали танкистов в 2000 году. Поэтому некоторым инструкторам было 50-60 лет и они уже были гражданскими лицами.

Несмотря на возраст танков Leopard 1A5 немецкие официальные лица говорят, что они могут быть полезными как промежуточное решение. Leopard 2A6 стоит значительно дороже, поэтому их брали из строя немецкой армии. А 1A5 будет мощнее советских Т-72 по некоторым показателям.

Танк имеет систему стабилизации пушки, приборы ночного видения и хорошую оптику. Кроме этого Leopard 1A5 значительно быстрее едет назад, чем советские машины, что важно на поле боя. Также ими проще овладеть и Запад может предоставить сотни таких танков.

Напомним, 30 августа Украина получила очередные 10 Leopard 1A5.

22 августа Венгрия получила первый из 44 танков Leopard 2A7HU вместе с БРЭМ.