Перевершує всі радянські Т-72: NYT про друге життя Leopard 1 в Україні

Українські танкісти показують хороші результати стрільби з машини. Тому інструктори кажуть, що при правильному використанні Leopard 1A5 будуть ефективними для ЗСУ.

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Німецькі танки Leopard 1A5, які були розроблені в часи холодної війни, отримують друге життя на передовій в Україні. Про це повідомляє The New York Times.

Українські танкісти опановують німецькі танки Leopard 1A5, які були розроблені у 1960-х роках. Під час репортажу один з екіпажів зміг уразити 15 із 17 цілей на відстані до 1400 метрах.

"15 із 17 — це дуже хороший результат. Тепер ми маємо працювати над тим, щоб досягти цілей швидше", — сказав підполковник Марко Маулбекер, який керує навчанням.

Під час навчань бійців вчать проводити координаційну атаку, яка є останнім етапом 6 тижневого навчання. Журналісти зазначають, що Leopard 1A5 давно зняли з озброєння німецької армії, тому довелося покладатись на Нідерландів та Данії. Вони востаннє навчали танкістів у 2000 році. Тому деяким інструкторам було 50-60 й вони вже були цивільними особами.

Попри вік танків Leopard 1A5 німецькі офіційні особи кажуть, що вони можуть бути корисними як проміжне рішення. Leopard 2A6 коштує значно дорожче, тому їх брали зі строю німецької армії. А 1A5 буде потужнішим за радянські Т-72 за деякими показниками.

Танк має систему стабілізації гармати, прилади нічного бачення та гарну оптику. Окрім цього Leopard 1A5 значно швидше їде назад, ніж радянські машини. Це важливо на полі бою. Також їх простіше опанувати й Захід може надати більшу частину танків.

Нагадаємо, 30 серпня Україна отримала чергові 10 Leopard 1A5.

22 серпня Угорщина отримала перший зі 44 танків Leopard 2A7HU разом з БРЕМ.