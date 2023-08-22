Угорщина отримала перший із 44 танків Leopard 2A7HU (фото)

Збройні сили закуповують різні зразки бронетехніки — від БРЕМ Wisent 2 до мостоукладників Leguan.

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Німеччина передала перший танк Leopard 2A7HU, які замовила Угорщина в межах контракту на 44 машини. Про це повідомляє угорське видання Maguar Nemzet.

Krauss-Maffei Wegmann доправила в Угорщину перший танк Leopard 2A7HU. Це одна з найсучасніших версій німецьких машин. Танки надійдуть у бригаду Tata, де вже є на озброєнні старіші Leopard 2A4. Фото танку та тягача надіслав читач видання. Також було доставлено БРЕМ Wisent 2 на базі шасі Leopard 2.

Leopard 2A7HU та Wisent 2 Фото: LHSU.HU

За інформацією видання LHSN, машина є зразком. Після того як Угорщина прийме танк — його повернуть в Німеччину, щоб служити еталоном для серійного виробництва. Постачання всіх машин має завершитись до 2025 року.

Усього Угорщина замовила:

44 Leopard 2A7HU;

5 БРЕМ Wisent 2;

3 мостоукладники Leguan;

12 Leopard 2A4 для навчання.

Угорська версія Leopard 2A7HU має іншу систему керування вогнем, дистанційно керований бойовий модуль, командирський приціл, а також посилений захист днища та башти.

Нагадаємо, 6 лютого ЗМІ писали, що Бундесвер хоче отримати легший новий танк, бо Leopard 2A7+ важить понад 70 тонни.

27 травня Німеччина вперше показала Leopard 2A8 — найновішу версію німецького танку.