Проблемы с продовольствием: солдат ВС РФ морят голодом за отказ воевать, — Маляр

По словам замминистра обороны, запасы сухих пайков, полученных мобилизованными, практически исчерпаны.

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Логистическое обеспечение личного состава российских войск на временно оккупированной территории Украины продолжает ухудшаться, а командование ВС РФ морит голодом тех, кто отказывается воевать. Об этом в четверг, 31 августа, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

В частности, российские оккупационные администрации Сватовского района Луганской области сообщили, что с сентября 2023 года будет прекращено продовольственное обеспечение подразделений, дислоцированных на территории этого района.

Маляр отметила, что применение ограничений в продовольственном обеспечении для наказания личного состава является одной из характерных особенностей проведения так называемой "специальной военной операции" Вооруженных сил РФ в Украине.

Так, в конце августа текущего года вблизи населенного пункта Покровское Запорожской области в так называемом "зиндане" (выкопанной глубокой яме) за отказ участвовать в боевых действиях содержится более 50 российских военнослужащих. Их кормят скудной пайкой продуктов питания только один раз в сутки.

По словам Маляр, на всей временно оккупированной украинской территории противник использует подобные "зинданы" для наказания местных жителей, задержанных за нарушение комендантского режима или под каким-либо другим надуманным предлогом.

В то же время в Донецк массово прибывают мобилизованные, большинство из которых — трудовые мигранты из бывших советских республик. По словам этих лиц, их фактически насильно под конвоем доставили на территорию Украины. В настоящее время их содержат под стражей в домах, владельцы которых депортированы в Россию.

Напомним, 27 августа стало известно, что более 50 российских военных сдались в плен в районе села Работино Запорожской области. К этому оккупантов подтолкнули голод и агрессия со стороны командира. Солдаты попросили командира отступить, чтобы отдохнуть и перегруппироваться. Однако командир не согласился и избил нескольких солдат.