"Бил командир и нечего было есть": 52 оккупанта "скрутили" офицера, чтобы сдаться в плен ВСУ, — СМИ

По данным медиа, российские бойцы требовали от командира отступить из-за проблем с продовольствием, но получили в ответ только агрессию. Впоследствии он против воли оказался в украинском плену.

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Более 50 российских военных сдались в плен в районе села Работино в Запорожской области. К этому решению бойцов подтолкнули голод и агрессия со стороны командира. Деталями 27 августа поделились в медиа "Кремлевская табакерка", с которым связался один из захватчиков.

Сообщается, что армейцы сдались в плен несколько дней назад. Авторы контента заверили, что подтвердили данные о происшествии у трех источников — из Генштаба и группировок ВС РФ.

"Неделю назад у нас пошли серьезные потери, много пацанов погибло. Одновременно перестали подвозить продовольствие. Мы искали самостоятельно, но часто случались моменты, когда было просто нечего есть", — рассказал военный, служивший с пленными.

По его словам, бойцы попросили командира отступить, чтобы набраться сил, но его реакция была "неадекватной". Офицер набросился на подчиненных армейцев и избил нескольких человек.

После инцидента 52 человека решили сдаться в плен, с собой они взяли и агрессивного командира. Как объяснил неназванный оккупант, его сослуживцы напали на руководителя и "скрутили его". В конце концов обменный фонд Украины пополнился на 53 захватчиков.

Семеро бойцов группировки сдаваться украинским защитникам не захотели, поэтому после происшествия их направили в район города Токмак в Запорожской области.

"Наш источник в Генштабе подтвердил информацию о сдаче в плен именно такого количества военных — 53 человека вместе с командиром. Относительно проблем с продовольствием он сказал, что "идут тяжелые бои, поэтому бывают сложности с логистикой"", — отметили в медиа.

Фото: Deep State Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Напомним, 23 августа в пресс-службе 47 отдельной механизированной бригады ВСУ сообщили, что в селе Роботино взвился украинский флаг. Его подписал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

28 августа заместительница министра обороны Анна Маляр подтвердила, что ВСУ освободили село Работино в Запорожской области и продолжают продвижение.